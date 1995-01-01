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    «Проиграли арбитрам. Над нами поиздевались». Новиков раскритиковал судейство после поражения от «СКА-Хабаровска»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков после матча 20-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (1:3) выразил недовольство судьями. Встречу в поле обслуживал Антон Анопа из Благовещенска.

    «Мы сегодня играли против двух команд. «СКА-Хабаровск» переиграли, а судьям уступили. Пенальти не было, штрафной выдуманный: наш защитник не играл рукой, мяч попал ему в плечо. Перед третьим голом – фол в центре поля. Нам свистелись нарушения, которые не свистелись хозяевам. Просто безобразие! Обидно: столько добирались, еще была десятичасовая задержка, и так над нами поиздевались. Повторю, считали, мы полностью переиграли соперника! Ребята – молодцы, игра у нас есть. Я спокоен за будущее команды. А «СКА» все это не поможет в решении задач.

    В ФНЛ все скандалы связаны с одной командой. Все об этом говорят. Но воз и ныне там. Понимая, что нас тут может ждать, мы звонили в РФС, чтобы они обратили внимание на игру в Хабаровске. Увы. Отправили бы одного на детектор лжи – и такого безобразия больше не было», – считает Новиков.

    • «Нефтехимик» вел в счете по ходу встречи.
    • Несмотря на поражение, «Нефтехимик» идет в зоне переходных матчей.
    • Новиков работает в Нижнекамске с января.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1452

      Блямба 36 минут назад

      Не ной..
      Юран своих в обиду не даст.

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