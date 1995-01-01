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    Кубок России. КАМАЗ и «Нижний Новгород» вышли в плей-офф после побед над «Уралом» и «Факелом»

    «Урал» вылетел из Кубка России после поражения в третьем туре группового этапа от КАМАЗА. Единственный мяч забит на 90-й минуте.

    Другой представитель РПЛ «Нижний Новгород» сыграет в плей-офф. Команда Александра Кержакова оказалась сильнее воронежского «Факела».

    Россия. Кубок. Группа 2. 3-й тур

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мусаев, 90.

    Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Берковский, 40.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +342

      R-W_warrior 33 минуты назад

      Удачи "Камазу"! Кстати, бывший игрок " КамАЗа", ныне тренер "Кубани", тоже творит сенсацию.

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      Рейтинг: +342

      R-W_warrior > R-W_warrior 30 минут назад

      Уже сотворил)))

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      Рейтинг: +11636

      житель СПб 1 час назад

      Удачи и дальше, НН!

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      Рейтинг: +6104

      vladik12 > житель СПб 1 час назад

      Даже если выйдет на "Зенит"?

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      Рейтинг: +1189

      Sedoi_Goblin > vladik12 1 час назад

      От всех не убежать. Зенит так Зенит..

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      Рейтинг: +11636

      житель СПб > vladik12 52 минуты назад

      Я думаю, что Зенит из этого мероприятия выйдет раньше... У нас так устроено, что большие клубы не заинтересованы в участии в кубке...

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      Рейтинг: +1189

      Sedoi_Goblin > житель СПб 21 минуту назад

      Кстати зря.. Можно молодежь обкатать, не лишним было бы.

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