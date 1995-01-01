Кубок России. КАМАЗ и «Нижний Новгород» вышли в плей-офф после побед над «Уралом» и «Факелом»

«Урал» вылетел из Кубка России после поражения в третьем туре группового этапа от КАМАЗА. Единственный мяч забит на 90-й минуте.

Другой представитель РПЛ «Нижний Новгород» сыграет в плей-офф. Команда Александра Кержакова оказалась сильнее воронежского «Факела».

Россия. Кубок. Группа 2. 3-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мусаев, 90.

Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Берковский, 40.

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