Кубок России. КАМАЗ и «Нижний Новгород» вышли в плей-офф после побед над «Уралом» и «Факелом»

Удачи "Камазу"! Кстати, бывший игрок " КамАЗа", ныне тренер "Кубани", тоже творит сенсацию.
«Урал» вылетел из Кубка России после поражения в третьем туре группового этапа от КАМАЗА. Единственный мяч забит на 90-й минуте.
Другой представитель РПЛ «Нижний Новгород» сыграет в плей-офф. Команда Александра Кержакова оказалась сильнее воронежского «Факела».
Россия. Кубок. Группа 2. 3-й тур
КАМАЗ (Набережные Челны) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мусаев, 90.
Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Берковский, 40.