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    Агаларов повторил рекорд среди игроков «Уфы» по голам за сезон РПЛ

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином». В первом тайме хозяев вывел вперед форвард Гамид Агаларов.

    Это его десятый гол в сезоне РПЛ. Это рекорд для игроков «Уфы»: ни один футболист в истории команды не забивал за сезон чемпионата больше. Столько же было у Сильвестра Игбуна в сезоне-2018/19.

    • Агаларов лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • «Уфа», если победит, покинет последнее место в таблице.
    • «Рубин» не побеждает на выезде с июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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