Агаларов повторил рекорд среди игроков «Уфы» по голам за сезон РПЛ

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином». В первом тайме хозяев вывел вперед форвард Гамид Агаларов.
Это его десятый гол в сезоне РПЛ. Это рекорд для игроков «Уфы»: ни один футболист в истории команды не забивал за сезон чемпионата больше. Столько же было у Сильвестра Игбуна в сезоне-2018/19.
- Агаларов лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- «Уфа», если победит, покинет последнее место в таблице.
- «Рубин» не побеждает на выезде с июля.
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Источник: Бомбардир.ру