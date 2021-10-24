Агаларов повторил рекорд среди игроков «Уфы» по голам за сезон РПЛ

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином». В первом тайме хозяев вывел вперед форвард Гамид Агаларов.

Это его десятый гол в сезоне РПЛ. Это рекорд для игроков «Уфы»: ни один футболист в истории команды не забивал за сезон чемпионата больше. Столько же было у Сильвестра Игбуна в сезоне-2018/19.

Агаларов лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Уфа», если победит, покинет последнее место в таблице.

«Рубин» не побеждает на выезде с июля.