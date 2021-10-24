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  • Агаларов повторил рекорд среди игроков «Уфы» по голам за сезон РПЛ

Агаларов повторил рекорд среди игроков «Уфы» по голам за сезон РПЛ

24 октября 2021, 14:48
2

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Рубином». В первом тайме хозяев вывел вперед форвард Гамид Агаларов.

Это его десятый гол в сезоне РПЛ. Это рекорд для игроков «Уфы»: ни один футболист в истории команды не забивал за сезон чемпионата больше. Столько же было у Сильвестра Игбуна в сезоне-2018/19.

  • Агаларов лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • «Уфа», если победит, покинет последнее место в таблице.
  • «Рубин» не побеждает на выезде с июля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин Агаларов Гамид
Комментарии (2)
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житель СПб
1635081231
Гол с пенальти - особого пафоса не несет. Но в целом - значимое достижение!
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Муруал
1635086637
Гроссмейстерская десятка есть!!! Удачи и побольше голов в дальнейшем!
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