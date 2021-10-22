Кордоба: «Попадание в сборную Колумбии – одна из причин моего перехода в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о стремлении получить вызов в сборную Колумбии.
– Когда ждать вызова в сборную Колумбии? Ты отлично начал в России, но звонка пока нет.
– Нужно уважать такое решение. У меня всегда была цель попасть в сборную. Продолжу работать, чтобы достичь ее. Это одна из причин моего перехода в Россию.
Уверен: «Краснодар» поможет. Мне важно забивать как можно больше и приносить команде победы.
- Кордоба пока не вызывался в главную сборную Колумбии.
- В составе «Краснодара» форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
«Привлекательная лига и Гончаренко». Кордоба назвал причины перехода в «Краснодар»
Источник: Sport24