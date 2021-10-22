Кордоба: «Попадание в сборную Колумбии – одна из причин моего перехода в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о стремлении получить вызов в сборную Колумбии.

– Когда ждать вызова в сборную Колумбии? Ты отлично начал в России, но звонка пока нет.

– Нужно уважать такое решение. У меня всегда была цель попасть в сборную. Продолжу работать, чтобы достичь ее. Это одна из причин моего перехода в Россию.

Уверен: «Краснодар» поможет. Мне важно забивать как можно больше и приносить команде победы.

Кордоба пока не вызывался в главную сборную Колумбии.

В составе «Краснодара» форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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