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    Кордоба: «Попадание в сборную Колумбии – одна из причин моего перехода в «Краснодар»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о стремлении получить вызов в сборную Колумбии.

    – Когда ждать вызова в сборную Колумбии? Ты отлично начал в России, но звонка пока нет.

    – Нужно уважать такое решение. У меня всегда была цель попасть в сборную. Продолжу работать, чтобы достичь ее. Это одна из причин моего перехода в Россию.

    Уверен: «Краснодар» поможет. Мне важно забивать как можно больше и приносить команде победы.

    • Кордоба пока не вызывался в главную сборную Колумбии.
    • В составе «Краснодара» форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Ильяс90 2 часа назад

      Старайся. А то большинство легов деградируют

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