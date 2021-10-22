«Привлекательная лига и Гончаренко». Кордоба назвал причины перехода в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решился на переход в российский клуб.
— Почему ты решил переехать в Россию?
— Потому что узнал о проекте «Краснодара» — он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растет и может стать лучше.
— Насколько велик разрыв с Бундеслигой?
— Не хочу говорить об этом в негативном ключе. Нужно развиваться и смотреть вперед с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге чемпионов, так что я слышал и о «Краснодаре». К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я еще узнаю Россию.
— Встречался с Сергеем Галицким?
— Да, виделись, немного побеседовали. Он большая персона для Краснодара и футбола в целом.
— Что думаешь о Викторе Гончаренко? Нравятся его стиль и тренировки?
— Он – еще одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится.
У Гончаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.
- «Краснодар» купил Кордобу в июле у «Герты» за 20 миллионов евро.
- Он забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах РПЛ.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.