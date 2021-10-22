«Привлекательная лига и Гончаренко». Кордоба назвал причины перехода в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решился на переход в российский клуб.

— Почему ты решил переехать в Россию?

— Потому что узнал о проекте «Краснодара» — он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растет и может стать лучше.

— Насколько велик разрыв с Бундеслигой?

— Не хочу говорить об этом в негативном ключе. Нужно развиваться и смотреть вперед с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге чемпионов, так что я слышал и о «Краснодаре». К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я еще узнаю Россию.

— Встречался с Сергеем Галицким?

— Да, виделись, немного побеседовали. Он большая персона для Краснодара и футбола в целом.

— Что думаешь о Викторе Гончаренко? Нравятся его стиль и тренировки?

— Он – еще одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится.

У Гончаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.