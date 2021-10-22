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    «Привлекательная лига и Гончаренко». Кордоба назвал причины перехода в «Краснодар»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решился на переход в российский клуб.

    — Почему ты решил переехать в Россию?

    — Потому что узнал о проекте «Краснодара» — он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растет и может стать лучше.

    — Насколько велик разрыв с Бундеслигой?

    — Не хочу говорить об этом в негативном ключе. Нужно развиваться и смотреть вперед с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге чемпионов, так что я слышал и о «Краснодаре». К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я еще узнаю Россию.

    — Встречался с Сергеем Галицким?

    — Да, виделись, немного побеседовали. Он большая персона для Краснодара и футбола в целом.

    — Что думаешь о Викторе Гончаренко? Нравятся его стиль и тренировки?

    — Он – еще одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится.

    У Гончаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.

    • «Краснодар» купил Кордобу в июле у «Герты» за 20 миллионов евро.
    • Он забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +933

      Cubinec1989 1 час назад

      Говорят его купили за 10 млн.

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