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  • «Привлекательная лига и Гончаренко». Кордоба назвал причины перехода в «Краснодар»

«Привлекательная лига и Гончаренко». Кордоба назвал причины перехода в «Краснодар»

22 октября 2021, 12:20
2

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба объяснил, почему решился на переход в российский клуб.

— Почему ты решил переехать в Россию?

— Потому что узнал о проекте «Краснодара» — он мне очень нравится. А лига кажется достаточно привлекательной. Мне кажется, она растет и может стать лучше.

— Насколько велик разрыв с Бундеслигой?

— Не хочу говорить об этом в негативном ключе. Нужно развиваться и смотреть вперед с позитивом. Знаю, клубы из РПЛ всегда представлены в Лиге чемпионов, так что я слышал и о «Краснодаре». К тому же мне хотелось что-то изменить. Хотя пока я еще узнаю Россию.

— Встречался с Сергеем Галицким?

— Да, виделись, немного побеседовали. Он большая персона для Краснодара и футбола в целом.

— Что думаешь о Викторе Гончаренко? Нравятся его стиль и тренировки?

— Он – еще одна причина, почему я перешел в «Краснодар». Я знал, с кем предстоит работать, и мне все нравится.

У Гончаренко четкая идея и правильный посыл. Это тренер того типа, который улучшает качества каждого игрока. Достаточно теплый в отношениях с игроками, любящий. С ним мы построим нормальную игру.

  • «Краснодар» купил Кордобу в июле у «Герты» за 20 миллионов евро.
  • Он забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 10 матчах РПЛ.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Cubinec1989
1634896816
Говорят его купили за 10 млн.
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portero
1634980561
вы привлекательно обосрались с Уфой! если сегодня с Нижним так же привлекательно обосретесь с тренером и игроками....
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