Лучший бомбардир РПЛ Агаларов может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего Гамида Агаларова, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Пока мы надеемся на лучшее. Не могу сказать, что Гамид точно пропустит матч с «Рубином». Обследование было, мы восстанавливаем игрока. Агаларов тренируется не в общей группе», – сказал Газизов.

Футболист травмировался в результате столкновения с защитником «Краснодара» Кайо .

. Из-за повреждения он покидал поле на носилках.

Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.

«Уфа» сыграет с «Рубином» в воскресенье, 24 октября.

Отец Агаларова: «Серьезных повреждений внутренних органов не обнаружено, врачи будут наблюдать за Гамидом 3-4 дня»