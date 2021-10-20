Лучший бомбардир РПЛ Агаларов может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего Гамида Агаларова, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Пока мы надеемся на лучшее. Не могу сказать, что Гамид точно пропустит матч с «Рубином». Обследование было, мы восстанавливаем игрока. Агаларов тренируется не в общей группе», – сказал Газизов.
- Футболист травмировался в результате столкновения с защитником «Краснодара» Кайо.
- Из-за повреждения он покидал поле на носилках.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.
- «Уфа» сыграет с «Рубином» в воскресенье, 24 октября.
Отец Агаларова: «Серьезных повреждений внутренних органов не обнаружено, врачи будут наблюдать за Гамидом 3-4 дня»
Источник: «Чемпионат»