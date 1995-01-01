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    Лучший бомбардир РПЛ Агаларов может пропустить матч с «Рубином» из-за травмы

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего Гамида Агаларова, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    «Пока мы надеемся на лучшее. Не могу сказать, что Гамид точно пропустит матч с «Рубином». Обследование было, мы восстанавливаем игрока. Агаларов тренируется не в общей группе», – сказал Газизов.

    • Футболист травмировался в результате столкновения с защитником «Краснодара» Кайо.
    • Из-за повреждения он покидал поле на носилках.
    • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.
    • «Уфа» сыграет с «Рубином» в воскресенье, 24 октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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