Отец Агаларова: «Серьезных повреждений внутренних органов не обнаружено, врачи будут наблюдать за Гамидом 3-4 дня»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарий о состоянии здоровья своего сына.
- Футболист травмировался в результате столкновения с защитником «Краснодара» Кайо.
- Из-за повреждения он покидал поле на носилках.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.
«Сегодня проводили обследование внутренних органов – никаких серьезных повреждений не обнаружено.
Есть только одна проблема, которая не дает Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним три-четыре дня. Сроки восстановления пока неизвестны», – сказал Агаларов-старший.
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Источник: Sport24