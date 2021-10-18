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    Отец Агаларова: «Серьезных повреждений внутренних органов не обнаружено, врачи будут наблюдать за Гамидом 3-4 дня»

    Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, дал комментарий о состоянии здоровья своего сына.

    • Футболист травмировался в результате столкновения с защитником «Краснодара» Кайо.
    • Из-за повреждения он покидал поле на носилках.
    • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.

    «Сегодня проводили обследование внутренних органов – никаких серьезных повреждений не обнаружено.

    Есть только одна проблема, которая не дает Гамиду свободно двигаться. Врачи будут наблюдать за ним три-четыре дня. Сроки восстановления пока неизвестны», – сказал Агаларов-старший.

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    Источник: Sport24

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