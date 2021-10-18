Мурзагулов – Галицкому про Кайо: «Вам не стыдно за такого питомца? Отвратительный костолом»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо, который нанес травму нападающему Гамиду Агаларову.

«А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи...

Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

Гамид — человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось?

Арбитр Сухой, а вам стыдно хотя бы немного за то, что Вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?» – сказал Мурзагулов.