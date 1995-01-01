Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Мурзагулов – Галицкому про Кайо: «Вам не стыдно за такого питомца? Отвратительный костолом»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо, который нанес травму нападающему Гамиду Агаларову.

    «А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи...

    Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

    Гамид — человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось?

    Арбитр Сухой, а вам стыдно хотя бы немного за то, что Вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?» – сказал Мурзагулов.

    • Агаларова увезли с поля на электромобиле на 27-й минуте.
    • До этого он успел забить гол на 9-й минуте.
    • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.
    • «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и осталась на последнем месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21471

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      В нашем футболе много очевидно-невидимого! К сожалению. (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      bomilazdeshnii 8 минут назад

      Многих так загнобили. Портнягина, Панченко. Бышовца, кстати.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25654

      Боцман59rus 21 минуту назад

      _ Мурзагулов знает значение слова питомец, или по нашему он только матом кроет без ошибок?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      Хейтер Аларм 54 минуты назад

      это чистый расизм! на колени перед черножопым, иначе из футбола исключат!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90376
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67867
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru