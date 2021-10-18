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  • Мурзагулов – Галицкому про Кайо: «Вам не стыдно за такого питомца? Отвратительный костолом»

Мурзагулов – Галицкому про Кайо: «Вам не стыдно за такого питомца? Отвратительный костолом»

18 октября 2021, 15:21
16

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо, который нанес травму нападающему Гамиду Агаларову.

«А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи...

Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

Гамид — человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось?

Арбитр Сухой, а вам стыдно хотя бы немного за то, что Вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?» – сказал Мурзагулов.

  • Агаларова увезли с поля на электромобиле на 27-й минуте.
  • До этого он успел забить гол на 9-й минуте.
  • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.
  • «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и осталась на последнем месте в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа Кайо Галицкий Сергей
Комментарии (16)
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Хейтер Аларм
1634559997
это чистый расизм! на колени перед черножопым, иначе из футбола исключат!
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Боцман59rus
1634561991
_ Мурзагулов знает значение слова питомец, или по нашему он только матом кроет без ошибок?
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DOCTOR PENALTY
1634562897
В нашем футболе много очевидно-невидимого! К сожалению. (((
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Hektor 84
1634563587
Лучший бомбардир России? Не перебарщиваешь чинуша? Первый сезон на взрослом уровне и уже такие дифирамбы!
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portero
1634568263
Что за бред чудак несет, там что была умышленная грубость? На своих питомцев смотри играют еще грубее, клоун ....
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romvad
1634570021
Ну и скольких Кайо сломал?
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Форвард 79
1634571712
Что то Верблума с Ковтуном не кто не вспоминает
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Валерий1965
1634574410
Я так понимаю, что Галицкий воспитывал Кайо негласно и тайно)))) Не объяснили пацану значения многих русских слов!) Кайо - один из лучших и умных защитников лиги. С моей, конечно, точки зрения.
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Krasnodar 123
1634574413
Ты с дуба рухнул? Он что умышленно травму нанес Агаларову? Это футбол, а не пинг-понг!!!
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моэм
1634626540
Кайо итак весь красный от стыда, просто незаметно под кожей .... вообще то здесь стандартный игровой фол ... и этот визг поросячий на весь стадион мне совершенно непонятен.
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