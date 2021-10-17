Газизов: «Кайо намеренно сломал Агаларова. А Сухой – ни желтой, ничего»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал арбитра Алексея Сухого за эпизод с травмой нападающего Гамида Агаларова.

«Кайо сломал Агаларова. Сухой не даeт ни жeлтой, ничего. Грубая игра должна наказываться карточкой. Кайо преднамеренно фолил грубо. У Агаларова ушиб тазобедренной кости. Через пару дней посмотрим, надеюсь, что ничего серьeзного.

Я доволен игрой. Могли выиграть, могли забить больше. Тем более «Краснодар» сейчас одна из лучших команд в чемпионате», – сказал Газизов.

Агаларова унесли с поля на носилках на 28-й минуте.

До этого он успел забить гол на 9-й минуте.

Агаларов – лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.

«Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и осталась на последнем месте в РПЛ.

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