Стукалов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Просто нонсенс. Захотим – даем, не захотим – не даем»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Уфимская команда упустила победу, пропустив на 85-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой.

«Не могу понять трактовок. Прошлая наша игра с «Уралом», 90-я минута, рука — не дают пенальти. Я ничего не понимаю.

Захотим — даем, не захотим — не даем. Просто нонсенс. Мы создавали достаточное количество моментов, чтобы забить второй мяч, к сожалению, не забили. В то же время у наших ворот не было навалов.

Эти три очка нам очень нужны были. Я не виню судей я просто не понимаю трактовок назначения пенальти. Не хочу претензий предъявлять, просто нет слов», – сказал Стукалов.