Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Стукалов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Просто нонсенс. Захотим – даем, не захотим – не даем»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Уфимская команда упустила победу, пропустив на 85-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой.

    «Не могу понять трактовок. Прошлая наша игра с «Уралом», 90-я минута, рука — не дают пенальти. Я ничего не понимаю.

    Захотим — даем, не захотим — не даем. Просто нонсенс. Мы создавали достаточное количество моментов, чтобы забить второй мяч, к сожалению, не забили. В то же время у наших ворот не было навалов.

    Эти три очка нам очень нужны были. Я не виню судей я просто не понимаю трактовок назначения пенальти. Не хочу претензий предъявлять, просто нет слов», – сказал Стукалов.

    • «Уфа» идет в РПЛ последней.
    • «Краснодар» остался на 6-м месте.
    • Команда не проигрывает 9 матчей подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2989

      ySS 1 час назад

      Птенцы Хачатурянца рулют

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90308
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67848
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru