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  • Советник Рангника Хергель: «Ральф посчитал Крыховяка староватым для «Локомотива»

Советник Рангника Хергель: «Ральф посчитал Крыховяка староватым для «Локомотива»

20 октября 2021, 11:35
4

Мартин Хергель, советник главы спортивного департамента «Локомотива» Ральфа Рангника, объяснил, почему москвичи летом продали полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сейчас поляк в «Краснодаре».

«Ральф посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?» – сказал Хергель.

  • Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до 2024 года.
  • В «Локомотиве» поляк играл с 2018 года.
  • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Локомотив Крыховяк Гжегож Рангник Ральф
Комментарии (4)
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ALEX ML
1634720565
Наплодили импортную мразь. Своего ворья мало?
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Vitaga
1634731555
на встрече с журналистами Рагник четко дал понять - теперь Локо - это бизнес проект. это ферма по выращиванию и продаже людей-игроков для других клубов. главное - финансовая составляющая. не результат . цель вырастить молодого и продать. коммерсант а не фанат клуба. старички занимают место в составе - надо избавляться.
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