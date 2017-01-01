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    Советник Рангника Хергель: «Ральф посчитал Крыховяка староватым для «Локомотива»

    Мартин Хергель, советник главы спортивного департамента «Локомотива» Ральфа Рангника, объяснил, почему москвичи летом продали полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сейчас поляк в «Краснодаре».

    «Ральф посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?» – сказал Хергель.

    • Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до 2024 года.
    • В «Локомотиве» поляк играл с 2018 года.
    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +550

      dragoon000320 20 минут назад

      класс и именно поэтому его отдали подешевке в Краснодар, что то как то невяжется с новой стратегией по заработке на продаже игроков...

      0
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      Рейтинг: +2200

      ALEX ML 1 час назад

      Наплодили импортную мразь. Своего ворья мало?

      0
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