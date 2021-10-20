Советник Рангника Хергель: «Ральф посчитал Крыховяка староватым для «Локомотива»

Мартин Хергель, советник главы спортивного департамента «Локомотива» Ральфа Рангника, объяснил, почему москвичи летом продали полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сейчас поляк в «Краснодаре».
«Ральф посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?» – сказал Хергель.
- Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до 2024 года.
- В «Локомотиве» поляк играл с 2018 года.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
Источник: «РБ-Спорт»