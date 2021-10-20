Советник Рангника Хергель: «Ральф посчитал Крыховяка староватым для «Локомотива»

Мартин Хергель, советник главы спортивного департамента «Локомотива» Ральфа Рангника, объяснил, почему москвичи летом продали полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сейчас поляк в «Краснодаре».

«Ральф посчитал, что он уже староват для продолжения карьеры в «Локомотиве». Вы можете заметить, что и качество игры у него ухудшилось. Смотрели матчи с его участием за сборную Польши?» – сказал Хергель.