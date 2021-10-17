РПЛ. «Краснодар» благодаря пенальти ушел от поражения в матче с «Уфой»

«Уфа» не удержала победу в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Хозяева отыгрались благодаря пенальти на 85-й минуте, который реализовал Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» не проигрывает девять матчей подряд. Команда осталась на шестом месте.

«Уфа» идет в РПЛ последней.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агаларов, 9; 1:1 – Крыховяк, 85 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Стоцкий, 88), Спайич (Сорокин, 60), Черников (Кривцов, 70), Кайо, Крыховяк, Классон (Ильин, 70), Сперцян, Вильена, Кабелла, Кордоба.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 77), Алиев (Плиев, 48), Камилов, Голубев (Фищенко, 70), Мрзляк, Агаларов (Урунов, 29), Касинтура.

Предупреждения: Спайич, 58; Сорокин, 62 – Камилов, 76; Мрзляк, 90+1.

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