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РПЛ. «Краснодар» благодаря пенальти ушел от поражения в матче с «Уфой»

17 октября 2021, 20:57
35

«Уфа» не удержала победу в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Хозяева отыгрались благодаря пенальти на 85-й минуте, который реализовал Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» не проигрывает девять матчей подряд. Команда осталась на шестом месте.

«Уфа» идет в РПЛ последней.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Агаларов, 9; 1:1 – Крыховяк, 85 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Стоцкий, 88), Спайич (Сорокин, 60), Черников (Кривцов, 70), Кайо, Крыховяк, Классон (Ильин, 70), Сперцян, Вильена, Кабелла, Кордоба.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 77), Алиев (Плиев, 48), Камилов, Голубев (Фищенко, 70), Мрзляк, Агаларов (Урунов, 29), Касинтура.

Предупреждения: Спайич, 58; Сорокин, 62 – Камилов, 76; Мрзляк, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа
Комментарии (35)
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Из Твери Леха
1634493470
Мерзость, а не матч. Типичная рпл.
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portero
1634493640
Слишком медленно играли, и Сухяя су.ка свистела грамотно....
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JTherry
1634493962
Краснодар "слишком" хотел выиграть, глаза горели, но хватило этих глаз только на пенальти в концовке матча... хз, как у нас судят матчи, на матчах Урала такие пенали не дают, а из Краснодара боятся не выехать...) матч в целом неинтересный, слишком много брака, даже Уфа была ближе к победе, забей Урунов из убойной позиции в штрафной...
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владимир миронов
1634494048
Еле-еле Краснодар отскочил, Что-то не получается у команды, может переоценили свои силы.
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Krasnodar 123
1634494115
Позорная игра Краснодара!!!
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zigbert
1634494193
Не получилось Краснодару, имея такое преимущество, воплотить его в голы и одержать победу. Но такие матчи бывают.
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Кузьмич на трибуне
1634494362
Пеналь чистый, но если бы не пеналь, то и гол Краснодар не забил бы. Не игра , а впустую потрачены 2 часа. Краснодар - чисто отскочил. Опять все бьют либо мимо ворот, либо во вратаря откровенные пасы. Видимо в перерыве на игру сборных , ерундой страдали.
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житель СПб
1634494366
Два совершенно одинаковых пенальти - только ЦСКА его не ставят, а Уфе - ставят. Краснодару - успехов на будущее! Нужны победы. Уфе - уважение за серьезно улучшенный футбол.
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slavа0508
1634494927
Судейский отскок Краснодара ....
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Sancho010365
1634498338
Что игра Краснодара и Уфа. Беспокоит травма Гамида Агаларова. Ребята, здоровья парню пожелаем! Он мужик!
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