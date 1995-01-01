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    РПЛ. «Краснодар» благодаря пенальти ушел от поражения в матче с «Уфой»

    «Уфа» не удержала победу в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Хозяева отыгрались благодаря пенальти на 85-й минуте, который реализовал Гжегож Крыховяк.

    «Краснодар» не проигрывает девять матчей подряд. Команда осталась на шестом месте.

    «Уфа» идет в РПЛ последней.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Агаларов, 9; 1:1 – Крыховяк, 85 (с пенальти).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Стоцкий, 88), Спайич (Сорокин, 60), Черников (Кривцов, 70), Кайо, Крыховяк, Классон (Ильин, 70), Сперцян, Вильена, Кабелла, Кордоба.

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 77), Алиев (Плиев, 48), Камилов, Голубев (Фищенко, 70), Мрзляк, Агаларов (Урунов, 29), Касинтура.

    Предупреждения: Спайич, 58; Сорокин, 62 – Камилов, 76; Мрзляк, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии33
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      Рейтинг: +823

      Sancho010365 1 час назад

      Что игра Краснодара и Уфа. Беспокоит травма Гамида Агаларова. Ребята, здоровья парню пожелаем! Он мужик!

      2
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      Рейтинг: +823

      Sancho010365 1 час назад

      Не такой игры хочется от Краснодара! На поле старание и беготня, быстрых и точных атак не увидел. Маурисио Перейра ушёл и комбинационная игра в Краснодаре закончилась. Ну и Беленов жук молодец, выручал и подстраховывал защитников, он процентов 50 команды Уфа.

      2
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      Рейтинг: +2989

      ySS 1 час назад

      Уфа умеет огорчать играющие команды..
      Не стоит слишком гнать на Краснодар



      2
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      Рейтинг: +314

      хряк СМ 1 час назад

      На поле коровы были безрогие, нормально в ворота пробить не могут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25642

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ Краснодар в который раз, вляпался в кучу дерьма на бильярдном столе. Судя по результатам, этот сезон РПЛ проходит под девизом
      "как не стать чемпионом России"

      2
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      Рейтинг: +23559

      slavutiq70 2 часа назад

      Судейский отскок Краснодара ....

      2
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      Рейтинг: +11249

      житель СПб 2 часа назад

      Два совершенно одинаковых пенальти - только ЦСКА его не ставят, а Уфе - ставят. Краснодару - успехов на будущее! Нужны победы. Уфе - уважение за серьезно улучшенный футбол.

      6
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      Рейтинг: +3170

      Кузьмич на трибуне > житель СПб 2 часа назад

      Когда в игре ЦСКА-Краснодар, за игру рукой не дали пенальти, все кричали, что это рука Газпрома. А сегодня игрок ЦСКА чисто сыграл рукой, причём от удара по мячу, до игры рукой было много времени и расстояния. Если это игра рукой Газпрома, то должны были и красную дать и пенальти назначить. Может судья не монитор смотрел , а ходил на переговоры с Гинером?

      4
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      Рейтинг: +2889

      CSKA57 > житель СПб 1 час назад

      Игры рукой у футболиста ЦСКА не было. Мяч в неё попал, да, но рука не отставлена в сторону, она не увеличивала пространство тела. Даже не знаю, зачем Безбородов звал посмотреть повтор — решение не назначать 11-метровый в ворота ЦСКА абсолютно верное", — цитирует Федотова "Чемпионат".

      0
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      Рейтинг: +314

      хряк СМ > CSKA57 1 час назад

      Пони не свисти копыто переднее оставлено было.

      0
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      Рейтинг: +2889

      CSKA57 > хряк СМ 1 час назад

      Будь внимателен! Я только цитирую слова Федотова!

      0
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      Рейтинг: +2989

      ySS > CSKA57 1 час назад

      А что бывший арбитр, а ныне блогер, сказал о руке Осипенко вчера?

      0
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      Рейтинг: +2889

      CSKA57 > ySS 1 час назад

      И что же бывший арбитр, а ныне блогер, сказал о руке Осипенко вчера?

      0
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      Рейтинг: +1838

      CSKA471 > житель СПб 39 минут назад

      Вопросов нет, пендаль должен был быть, незню почему не поставил, все очевидно было к сожалению

      0
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      Рейтинг: +3170

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Пеналь чистый, но если бы не пеналь, то и гол Краснодар не забил бы. Не игра , а впустую потрачены 2 часа. Краснодар - чисто отскочил. Опять все бьют либо мимо ворот, либо во вратаря откровенные пасы. Видимо в перерыве на игру сборных , ерундой страдали.

      5
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      Рейтинг: +90375

      zigbert 2 часа назад

      Не получилось Краснодару, имея такое преимущество, воплотить его в голы и одержать победу. Но такие матчи бывают.

      8
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      Рейтинг: +17771

      JTherry > zigbert 2 часа назад

      это суета перед воротами, а не преимущество... с такой суетой хорошо пожары тушить, а не в футбол играть...)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90375

      zigbert > JTherry 2 часа назад

      Сама по себе суета не придет. Все это происходит от большого желания забить мяч а он не идет в ворота. Тут больше от психологии исходит.

      5
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      Рейтинг: +17771

      JTherry > zigbert 1 час назад

      с игры Краснодар не забил бы Уфе, они здорово оборонялись, их автобус трудно преодолеть, и сама Уфа могла несколько раз забить, не повезло... картофан выпросил пенальти, с конями за игру рукой такой пеналь не поставили, Казарцев не рискнул огорчить "березок"...

      1
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      Рейтинг: +2219

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Позорная игра Краснодара!!!

      4
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      Рейтинг: +775

      Юрэс > Krasnodar 123 1 час назад

      ЛИГА Ставок РУЛИТ

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