«Манчестер Юнайтед» – после голов Роналду Люксембургу: «Он выступает в собственной лиге»

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на голы своего форварда Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0). У португальца хет-трик.
«Он выступает в собственной лиге», – написали в Манчестере.
- Роналду забил 113-й, 114-й и 115-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.
- Суммарно португалец забил 9 мячей сборной Люксембурга.
- Никто не пропустил от Роналду на уровне сборных так много.
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Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше»
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»