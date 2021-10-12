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    «Манчестер Юнайтед» – после голов Роналду Люксембургу: «Он выступает в собственной лиге»

    «Манчестер Юнайтед» отреагировал на голы своего форварда Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0). У португальца хет-трик.

    «Он выступает в собственной лиге», – написали в Манчестере.

    • Роналду забил 113-й, 114-й и 115-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.
    • Суммарно португалец забил 9 мячей сборной Люксембурга.
    • Никто не пропустил от Роналду на уровне сборных так много.

    Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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