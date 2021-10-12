«Манчестер Юнайтед» – после голов Роналду Люксембургу: «Он выступает в собственной лиге»

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на голы своего форварда Криштиану Роналду в отборочном матче ЧМ-2022 против Люксембурга (5:0). У португальца хет-трик.

«Он выступает в собственной лиге», – написали в Манчестере.

Роналду забил 113-й, 114-й и 115-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.

Суммарно португалец забил 9 мячей сборной Люксембурга.

Никто не пропустил от Роналду на уровне сборных так много.

International goalInternational goalpic.twitter.com/b8yeQyNoNL — Manchester United (@ManUtd) October 12, 2021

Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше»