⚡️ Немец Гисдоль возглавил «Локомотив»

«Локомотив» определился с новым главным тренером. Команду, как и ожидалось, возглавил немец Маркус Гисдоль.

Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».

Срок контракта с Гисдолем не сообщается.