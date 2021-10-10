⚡️ Немец Гисдоль возглавил «Локомотив»

Видно Гиздолю в Германии, без бабок и работы, (нафик от там никому не нужен) совсем хана. Как не порадеть родному.
«Локомотив» определился с новым главным тренером. Команду, как и ожидалось, возглавил немец Маркус Гисдоль.
Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».
Срок контракта с Гисдолем не сообщается.
- Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гисдоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.