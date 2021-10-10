Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    ⚡️ Немец Гисдоль возглавил «Локомотив»

    «Локомотив» определился с новым главным тренером. Команду, как и ожидалось, возглавил немец Маркус Гисдоль.

    Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».

    Срок контракта с Гисдолем не сообщается.

    • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2021 12:29
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +212

      bomilazdeshnii 12 часов назад

      Видно Гиздолю в Германии, без бабок и работы, (нафик от там никому не нужен) совсем хана. Как не порадеть родному.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13664

      paracetamol 11 октября, 00:16

      Весной выгонят и опять 3 евроляма распилят. Красота!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Slavan62 10 октября, 20:05

      Паровозу рельсы разобрали. Теперь поедут под откос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Storm13 10 октября, 17:52

      Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3823

      mutabor0992 10 октября, 16:52

      Шило на мыло.Чем Николич был плох?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5012

      Ганнибал Лектор 10 октября, 16:24

      Где-то сильно печалится один Фёдор Смолов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1077

      balam 10 октября, 16:14

      маразм крепчал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3411

      PAREVG. 10 октября, 16:05

      Всё, хана Локо.
      Супротив этого Г(п)издоля, Николич был известным тренером,с кучей трофеев и наград. А этот,ни игроком не тренером, никогда, ничего не выигрывал...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1621

      lek! 10 октября, 15:50

      Что творит Локомотив ?
      Получается поменяли шило на мыло ?
      Гиздоль ни чего не добился до этого , Николич хоть показал себя . Мля что творится РПЛ ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      SpartakMoskwa 10 октября, 15:15

      Он будет ручной куклой для Рангника он специльно позвал его что бы польностью руководить командой,если бы он захотел и получше кого ни будь привел, а так время покажет. Удачи Локо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21840

      vladimir-7 > SpartakMoskwa 10 октября, 15:54

      Рангнику и Цорну, кого-нибудь, из известных и сильных тренеров нельзя, им нужна своя пешка, которая будет беспрекословно выполнять их требования и команды.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      SpartakMoskwa > vladimir-7 10 октября, 17:22

      Все так и будет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90175
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67825
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru