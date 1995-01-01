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    Немец Гиздоль – главный кандидат на пост тренера «Локомотива»

    «Локомотив» продолжает искать главного тренера. Основной кандидат на текущий момент – немец Маркус Гиздоль.

    Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».

    • Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гиздоля нет.
    • Другой кандидат на пост тренера «Локомотива» – Люсьен Фавр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17572

      JTherry 4 минуты назад

      зачем тащить каких-то Гиздолей-пи*долей в команду, если там зреет "самобытный" тренер Лоськов..? да и Рангнику сделали приличное предложение саудиты...

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      Рейтинг: +23216

      slavutiq70 13 минут назад

      А что бы ему уходить из Кёльна в начале сезона ???Кёльн на 6 месте в 4 очках от лидера .....

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      Рейтинг: +7943

      Alekxei Z. 15 минут назад

      Такое ощущение , немцы оккупировали РЖД.
      Хоть бы кто , но лишь бы немец.
      Клуб истинных арийцев. ппц

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      Рейтинг: +25541

      Боцман59rus 18 минут назад

      _ это с его участием Шалке и Кельн немецкий пердив пополняли?

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      Рейтинг: +21780

      vladimir-7 29 минут назад

      Ну вот, ещё один немец Гиздобол рекомендован в Локомотив главным тренером.

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      Рейтинг: +112

      Форвард 79 2 часа назад

      Раздербанивание локо продолжается

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      Рейтинг: +103

      Slavan62 2 часа назад

      Гиздоль. Вызывает ассоциацию с русским словом пи.. оль. Добьют паровоз и смотаются под нехилую неустойку

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      Рейтинг: +211

      чаппай > Slavan62 1 час назад

      Когда Николича, Шварца в РФ привозили, такая же реакция была изначально. Обнадёживает, что рангник дорожит своей репутацией и абы кого везти не должен

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      Рейтинг: +9961

      Вомбат > Slavan62 1 час назад

      Вот увидите, если его возьмут на эту должность, именно так все его и будут называть. В том числе игроки. Что же до Рангника, то человек, дорожащий репутацией, не стал бы работать в связке с сыном Прядкина. Все это очень похоже на корруционные игры.

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      Рейтинг: +103

      Slavan62 > Вомбат 1 час назад

      Рангник уже в АПЛ намылился

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