Немец Гиздоль – главный кандидат на пост тренера «Локомотива»

зачем тащить каких-то Гиздолей-пи*долей в команду, если там зреет "самобытный" тренер Лоськов..? да и Рангнику сделали приличное предложение саудиты...
«Локомотив» продолжает искать главного тренера. Основной кандидат на текущий момент – немец Маркус Гиздоль.
Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».
- Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гиздоля нет.
- Другой кандидат на пост тренера «Локомотива» – Люсьен Фавр.