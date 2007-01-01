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    Арустамян: «Рангник давно решил, что с Николичем ему не по пути. Он мешает «Локо»

    Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

    «В нескольких источниках увидел версию о том, что Марко Николич сам решил уйти из «Локомотива», о чем якобы объявил вчера руководству.

    Звучит забавно. Это увольнение по инициативе «Локомотива» со всеми вытекающими последствиями. В частности, с выплатой компенсации, положенной по контракту – она, как отмечал коллега Егоров, составит 3 миллиона евро.

    Безусловно, «Локо» имеет право на такой разрыв отношений. В клубе все серьезно меняется, выбрана новая стратегия, решения принимаются категорично. Ключевая роль у Ральфа Рангника. Неудивительно: такой стиль работы немца. Когда Рангник мог оказаться в «Милане», то выдвигал условие: решать в клубе будет только он, и никто в клубе (даже выше по должности) не вправе вмешиваться в спортивный процесс.

    Здесь можно даже посочувствовать Александру Плутнику – сейчас ему непросто. В июне после победы в Кубке России председатель совета директоров «Локомотива» продлевал контракт с Николичем на три года, прописал ему неустойку, обещал ему полную поддержку.

    А теперь ему приходится соблюдать новые договоренности, с Рангником, и принять его решение. Ральф давно и четко занимал позицию: с Николичем ему не по пути, он мешает «Локо», нужен новый тренер. Он, разумеется, будет выбран строго самим Рангником», – написал Арустамян.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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