Арустамян: «Рангник давно решил, что с Николичем ему не по пути. Он мешает «Локо»

Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«В нескольких источниках увидел версию о том, что Марко Николич сам решил уйти из «Локомотива», о чем якобы объявил вчера руководству.

Звучит забавно. Это увольнение по инициативе «Локомотива» со всеми вытекающими последствиями. В частности, с выплатой компенсации, положенной по контракту – она, как отмечал коллега Егоров, составит 3 миллиона евро.

Безусловно, «Локо» имеет право на такой разрыв отношений. В клубе все серьезно меняется, выбрана новая стратегия, решения принимаются категорично. Ключевая роль у Ральфа Рангника. Неудивительно: такой стиль работы немца. Когда Рангник мог оказаться в «Милане», то выдвигал условие: решать в клубе будет только он, и никто в клубе (даже выше по должности) не вправе вмешиваться в спортивный процесс.

Здесь можно даже посочувствовать Александру Плутнику – сейчас ему непросто. В июне после победы в Кубке России председатель совета директоров «Локомотива» продлевал контракт с Николичем на три года, прописал ему неустойку, обещал ему полную поддержку.

А теперь ему приходится соблюдать новые договоренности, с Рангником, и принять его решение. Ральф давно и четко занимал позицию: с Николичем ему не по пути, он мешает «Локо», нужен новый тренер. Он, разумеется, будет выбран строго самим Рангником», – написал Арустамян.