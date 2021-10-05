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  • Арустамян: «Рангник давно решил, что с Николичем ему не по пути. Он мешает «Локо»

Арустамян: «Рангник давно решил, что с Николичем ему не по пути. Он мешает «Локо»

5 октября 2021, 17:31
10

Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«В нескольких источниках увидел версию о том, что Марко Николич сам решил уйти из «Локомотива», о чем якобы объявил вчера руководству.

Звучит забавно. Это увольнение по инициативе «Локомотива» со всеми вытекающими последствиями. В частности, с выплатой компенсации, положенной по контракту – она, как отмечал коллега Егоров, составит 3 миллиона евро.

Безусловно, «Локо» имеет право на такой разрыв отношений. В клубе все серьезно меняется, выбрана новая стратегия, решения принимаются категорично. Ключевая роль у Ральфа Рангника. Неудивительно: такой стиль работы немца. Когда Рангник мог оказаться в «Милане», то выдвигал условие: решать в клубе будет только он, и никто в клубе (даже выше по должности) не вправе вмешиваться в спортивный процесс.

Здесь можно даже посочувствовать Александру Плутнику – сейчас ему непросто. В июне после победы в Кубке России председатель совета директоров «Локомотива» продлевал контракт с Николичем на три года, прописал ему неустойку, обещал ему полную поддержку.

А теперь ему приходится соблюдать новые договоренности, с Рангником, и принять его решение. Ральф давно и четко занимал позицию: с Николичем ему не по пути, он мешает «Локо», нужен новый тренер. Он, разумеется, будет выбран строго самим Рангником», – написал Арустамян.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Николич Марко Арустамян Нобель
Комментарии (10)
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Sviro
1633446285
Время игры в футбол закончилось, началось время подковёрных игр.
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Красногорск_Фан
1633447557
Осталось взять ещё 7-8 толковых менеджеров. И результаты клуба взлетят. 3-х оказалось мало.
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vladimir-7
1633448230
Надо чтобы Рангник из своего кармана заплатил Николичу неустойку в 3 миллиона евро, т.к. по его требованию увольняют тренера.
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FanatSerj
1633448386
"Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян" - эээээ он же ушел с МАТЧ ТВ, теперь можно писать "Один безработный Армян сказал:" )))))))) А теперь по новости: Интересно а у самого Ральфа Рангника в договоре прописано, что если по итогу он "просрёт все полимеры" то его на САПСАН насадят (да, да именно насадят, а не посадят) и в Питер отправят? Нет? вот думаю зря, если он получил такие единоличные полномочия на любые действия ))
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Валерий2705
1633453056
И правда, Николич мешает Локо... Мешает упасть на самое дно. А "стратегия клуба" напоминает бредни сумасшедшего.
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lеоnem
1633455597
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житель СПб
1633462341
А почему бы этим ребятам самим клубом не по руководить? И деньги свои вкладывать?
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Lilipyt
1633473123
Неудивительно. Немец будет тянуть немца. Тут же можно заработать больше чем дома. Так же и футболистов полумертвых будут привозить из германии говоря что они будущие звезды. Так подумал вот раз Локо так фортит именно с Семеным, то может его надо поставить руководителем клуба. Так он порядки может навести в клубе, чем в тренерском кресле.
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