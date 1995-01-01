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    РБК: за телеправа на РПЛ поборются «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Порог для участия в тендере – 4 миллиарда рублей

    Сегодня, 5 октября, клубы РПЛ обсудят принципы проведения тендера на реализацию медиаправ.

    За телеправа поборется рекордное число участников – «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Минимальный порог для участия в конкурсе составит 4 миллиарда рублей.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    РБК: Okko готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ». На «Чемпионате» будут бесплатные трансляции

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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