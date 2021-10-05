РБК: за телеправа на РПЛ поборются «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Порог для участия в тендере – 4 миллиарда рублей

Сегодня, 5 октября, клубы РПЛ обсудят принципы проведения тендера на реализацию медиаправ.

За телеправа поборется рекордное число участников – «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Минимальный порог для участия в конкурсе составит 4 миллиарда рублей.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

РБК: Okko готов показывать РПЛ вместе с Первым каналом и «Рен ТВ». На «Чемпионате» будут бесплатные трансляции