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    Энрике: «Сборная Испании хочет выиграть Лигу наций»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с Италией.

    «Это обещало грандиозное зрелище еще до начала Евро-2020 – сыграть против Италии на ее поле в финальной стадии Лиги наций! Мы бы очень хотели выиграть этот турнир, и, как ни странно, будем играть против действующих чемпионов Европы на их поле.

    Будет очень интересно посмотреть, какой уровень мы сможем показать против чемпионов Европы на стадионе, где большая часть болельщиков будет поддерживать Италию. Лучшей мотивации и быть не может. Жду не дождусь игры.

    Вне всяких сомнений, у Италии один из лучших игровых стилей в современном футболе. Уверен, будет интересно посмотреть, что каждая из команд сможет противопоставить друг другу», – сказал Энрике.

    • Испания сыграет с Италией 6 октября.
    • Команды встречались в полуфинале Евро-2020. Италия победила по пенальти.
    • Энрике вызвал в сборную четырех игроков «Барселоны» и ни одного – из «Реала».

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    Источник: сайт УЕФА

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