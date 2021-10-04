Газзаев: «Такие игроки, как Дзюба, не должны привлекаться в национальную сборную»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Мне сложно это объяснить. Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда игрок отказывается от вызова в сборную. Вызов – это событие, честь. Не каждому это дано, поэтому любой стремится к такому вызову.

Дзюба вроде бы сказал, что не готов играть в сборной по своему состоянию. Но не игрок должен определять состояние: есть тренер, есть медицинский штаб. Игрок должен приехать в расположение сборной, там проводят обследования, и уже там решается, почему игрок не может выступать в сборной.

Дзюба был признан игроком месяца, он мог бы помочь национальной сборной. Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную», – сказал Газзаев.