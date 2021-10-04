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    Газзаев: «Такие игроки, как Дзюба, не должны привлекаться в национальную сборную»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Мне сложно это объяснить. Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда игрок отказывается от вызова в сборную. Вызов – это событие, честь. Не каждому это дано, поэтому любой стремится к такому вызову.

    Дзюба вроде бы сказал, что не готов играть в сборной по своему состоянию. Но не игрок должен определять состояние: есть тренер, есть медицинский штаб. Игрок должен приехать в расположение сборной, там проводят обследования, и уже там решается, почему игрок не может выступать в сборной.

    Дзюба был признан игроком месяца, он мог бы помочь национальной сборной. Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную», – сказал Газзаев.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба выступает за сборную с 2011 года.
    • Он забил 30 голов в 55 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +9723

      alex1951 11 минут назад

      Вах вах!
      Бил Дзюбадрочкин..и нема Дзюбадрочкина....эра завершилась ё- моё......

      0
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      Рейтинг: +6149

      Томик 32 минуты назад

      Пришло время с псом согласиться. Но не полностью. Не просто "не вызывать", а дисквалифицировать матчей на десять в чемпионате и клубу, который не обеспечил явку игрока - штраф.

      0
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      Рейтинг: +25420

      пьяныйхоровод > Томик 24 минуты назад

      Карандаш одолжить ?

      0
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      Рейтинг: +6207

      nik55 32 минуты назад

      хоть Газзаев и несет иногда бред но сейчас я с ним согласен

      1
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      Рейтинг: +713

      сутулая собака и лисы 35 минут назад

      пофиг на этого Дзюбу.
      пусть делает что хочет, уже тошнит от этой РПЛ и сб. России.
      одна клоунада.

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      Рейтинг: +1918

      kvm 38 минут назад

      согласен с собакой!

      0
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      Рейтинг: +9902

      Вомбат 43 минуты назад

      Не очень нравится мне Дзюба, но Газзаев тут неправ. Дзюба со борной общается не через прессу. Он Карпину отказал раньше, чем сказал об этом журналистам. И он действительно в плохой в форме. И он действительно на ЧЕ занимал в сборной чужое место. Что же до лучшего игрока сентября -- это не более, чем троллинг. Впрочем, сборная вряд ли отберется на ЧМ в Катаре, а через год Дзюбе 34. И он ни разу не Роналду и не Ибрагимович. В основе Зенита ему остался 1 год. Так что вопрос о сборной для него вряд ли останется актуальным.

      0
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      Рейтинг: +4334

      rash1959 56 минут назад

      дрочер не только в сборную не должен привлекаться, но и не в один порядочный клуб. нынешний его клуб порядочным назвать нельзя.

      0
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      Рейтинг: +5171

      sochi-2013 > rash1959 43 минуты назад

      Ни один порядочный мужик не станет обсуждать "досуг" других, но это не про тебя. Небось на ночь просматриваешь шалости Дзюбы? Видать большой любитель, если до сих пор тебе покоя нет?
      Или (что там было?) после просмотра у тебя комплекс неполноценности появился? Душевная травма.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9902

      Вомбат > rash1959 42 минуты назад

      А ваш можно?

      2
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      Рейтинг: +2005

      R_a_i_n 1 час назад

      Как ни странно, но с псом я согласен!

      1
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      Рейтинг: +9921

      Cleaner 1 час назад

      Газзаев РАЗВАЛИЛ Аланию, а теперь на Дзюбу баллоны катит, депутат...(

      2
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      Рейтинг: +10492

      NewLife 1 час назад

      Без него сборная проживет, тем более что ее другие судьи судят, а не синитовские прихвостни.

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