Примера. «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Кадисом»

Плохо им без наших засланцев, плохо!
«Валенсия» в отсутствие полузащитника Дениса Черышева не смогла обыграть «Кадис». Россиянин по-прежнему травмирован.
«Валенсия» не побеждает в Кадисе с 2005 года.
Испания. Примера. 8-й тур
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«Валенсия» в отсутствие полузащитника Дениса Черышева не смогла обыграть «Кадис». Россиянин по-прежнему травмирован.
«Валенсия» не побеждает в Кадисе с 2005 года.
Испания. Примера. 8-й тур
Плохо им без наших засланцев, плохо!