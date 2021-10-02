Примера. «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Кадисом»

«Валенсия» в отсутствие полузащитника Дениса Черышева не смогла обыграть «Кадис». Россиянин по-прежнему травмирован.

«Валенсия» не побеждает в Кадисе с 2005 года.

Испания. Примера. 8-й тур

Кадис – Валенсия – 0:0

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры