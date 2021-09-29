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    Голы Месси, Тилля, Гризманна и Теллеса претендуют на звание лучшего во втором туре ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    За награду поспорят четыре футболиста:

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8228

      playsh 21 минуту назад

      Гол Сутормина тоже хорош.Но мне больше по душе стеночка Месси с Мбаппе и его гол.
      Взаимопонимание полное.

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      Рейтинг: +348

      lNeTl 28 минут назад

      Все голы красивые,но пускай лучший будет за Тиллем.

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