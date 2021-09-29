Голы Месси, Тилля, Гризманна и Теллеса претендуют на звание лучшего во втором туре ЛЧ

Гол Сутормина тоже хорош.Но мне больше по душе стеночка Месси с Мбаппе и его гол.
Взаимопонимание полное.
УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
За награду поспорят четыре футболиста:
- Лионель Месси («ПСЖ») – в ворота «Манчестер Сити» (2:0);
- Себастьен Тилль («Шериф») – в ворота «Реала» (2:1);
- Антуан Гризманн («Атлетико») – в ворота «Милана» (2:1);
- Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед») – в ворота «Вильярреала» (2:1).
Who scored the best goal on Matchday 2? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2021