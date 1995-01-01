Ай ты мущина какая мощьная!! Пат хвост ваткнули этим цыганям! В начали фуфлились миньжывались а патом засунули питушарам этим, парадывали вы миня адин день сиводьня.
Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» уступил в гостях «Манчестер Юнайтед». На 90+5 минуте решающий гол забил Криштиану Роналду.
Для португальца это был рекордный матч.
Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
Манчестер Юнайтед (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Алькасер, 53; 1:1 – Теллес, 60; 2:1 – Роналду, 90+5.