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    Лига чемпионов. Гол Роналду на 95-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Вильярреалом»

    Действующий победитель Лиги Европы «Вильярреал» уступил в гостях «Манчестер Юнайтед». На 90+5 минуте решающий гол забил Криштиану Роналду.

    Для португальца это был рекордный матч.

    Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Алькасер, 53; 1:1 – Теллес, 60; 2:1 – Роналду, 90+5.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +30

      Gasanov Хачик 32 секунды назад

      Ай ты мущина какая мощьная!! Пат хвост ваткнули этим цыганям! В начали фуфлились миньжывались а патом засунули питушарам этим, парадывали вы миня адин день сиводьня.

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      Рейтинг: +81

      rustrey 18 минут назад

      Вот здесь победный гол, а не как вчера писали про Месси, что его гол принёс победу...

      0
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      Рейтинг: +154

      Эмом 39 минут назад

      В который раз CR7 забивает в концовке матча и делает разницу, пора бы и привыкать. Браво.

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      Рейтинг: +2509

      Andrering87 39 минут назад

      Рон красавчик)) топ из топов)))

      3
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      Рейтинг: +599

      kliker 41 минуту назад

      Там на последних секундах столько адреналина было!

      3
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      Рейтинг: +1587

      Almazovich 41 минуту назад

      Успехов Роналду! Молодец!

      3
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      Рейтинг: +422

      nelez 49 минут назад

      Гол машина

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      Рейтинг: -669

      Вот оно чё Михалыч 51 минуту назад

      Вот это меня не радует. Забил гол.Молодец...Вот тока вся команда--где ?

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      Рейтинг: +2062

      Красногорск_Фан 53 минуты назад

      #Опятьзабил . И что характерно - победный гол и установил рекорд лч по количеству игр. Машина , легенда , мю с победой !

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      Рейтинг: +173

      svetekanet 54 минуты назад

      Это был потрясающий по накалу матч. И как вишенка на торте - гол Роналду. Он то, что не хватало Манчестеру, Криш даст этой команде самое главное - психологию победителей.
      Так держать, CR7!

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