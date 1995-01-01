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    Анчелотти – об 1:2 с «Шерифом»: «Реал» не заслуживал поражения. Это нам урок на будущее»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение мадридского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шерифом» (1:2).

    «Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

    Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.

    Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче», – сказал Анчелотти.

    • «Шериф» – 4-й клуб, обыгравший «Реал» Анчелотти в ЛЧ.
    • Молдавская команда после 2-х туров лидирует в группе D с 6 очками.
    • «Реал» занимает 2-ю строчку. У мадридцев 3 очка.

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    Источник: сайт УЕФА

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