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    Капитан «Шерифа» – о 2:1 с «Реалом»: «Ехали в Мадрид за победой, а не отбывать номер. Мечтаем выйти в плей-офф»

    Капитан «Шерифа» Франк Кастаньеда поделился эмоциями после победы молдавского клуба над «Реалом» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.

    Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, «Реал» своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.

    Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

    Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на «Интер». Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата», – сказал Кастаньеда.

    • Матч с «Реалом» – 2-й для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов.
    • В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.
    • «Шериф» после 2-х стартовых туров лидирует в группе D с 6 очками.

    Бывший игрок «Тамбова» Тилль забил победный гол «Реалу» на 90-й минуте

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    Источник: сайт УЕФА

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