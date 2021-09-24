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  • «В России станет больше команд европейского уровня». Глава Примеры – о тендере на телеправа в РПЛ

«В России станет больше команд европейского уровня». Глава Примеры – о тендере на телеправа в РПЛ

24 сентября 2021, 12:47
15

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о проведении тендера на телеправа в РПЛ.

«Мы транслируем российский футбол в Испании на Ла Лига ТВ, так что я смотрю некоторые матчи РПЛ.

Сейчас в России происходит очень важное событие — впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом.

Ценность внутреннего вещания должна расти. И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными. Команд европейского уровня из России, возможно, станет больше», -заявил Тебас.

  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

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Источник: РБК
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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ALEX ML
1632477324
Сказочный долб...**
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Skull_Boy
1632478792
В Испании наверно кипятком ссатся от матча Уфа-Урал
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Plyash
1632479392
"Ценность внутреннего вещания.....поможет российским командам стать конкурентоспособными....Команд европейского уровня из России(внимание!!!), ВОЗМОЖНО,станет больше." Заявил Табс. С какого хрена,интересно? Ни селекция,ни тренировочный процесс,ни мастерство футболистов,их финансовое благополучие и тому подобное Российского замеса не помогают,а телетрансляции,возможно,помогут.Чем больше мы смотрим TV-помойку,тем команды играют лучше. Такой бредятины давно не слышал.
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insider_retro
1632480105
Функционер вежливо предположил, но в душе криво усмехнулся..:))
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Garrincha58
1632480225
все эти доходы в командах разворуют или потратят бесперспективно
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Томик
1632481974
Если тендер производится, а победит каким-то образом матч тв, то даже надеяться ни на что не придётся.
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Fusballer
1632482369
Сейчас нет ни одной команды европейского уровня.
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ivany4
1632482956
..... Команд европейского уровня из России, возможно, станет больше», -заявил Тебас. ... Самое главное слово в этом посыле - ВОЗМОЖНО. Надо хорошо знать наши реалии, что бы рассуждать о результатах каких либо преобразованиях в РФС и РПЛ.
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AZ
1632484554
Он думает в россии никто никогда не смотрел матчи Лиги 1?
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zigbert
1632512072
Проблемы российского футбола гораздо глубже и вряд ли проведение тендера на телеправа кардинально изменит это в лучшую сторону.
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