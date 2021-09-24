«В России станет больше команд европейского уровня». Глава Примеры – о тендере на телеправа в РПЛ

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о проведении тендера на телеправа в РПЛ.

«Мы транслируем российский футбол в Испании на Ла Лига ТВ, так что я смотрю некоторые матчи РПЛ.

Сейчас в России происходит очень важное событие — впервые в истории проводится национальный тендер за телеправа. Как по мне, это событие сильно отразится на России и будет иметь более высокую ценность, чем если бы это произошло в прошлом.

Ценность внутреннего вещания должна расти. И я уверен, что это поможет российским командам стать намного более конкурентоспособными. Команд европейского уровня из России, возможно, станет больше», -заявил Тебас.

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

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