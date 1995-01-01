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    Журналист Рабинер: зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе» – 150 тысяч рублей в месяц

    Журналист «СЭ» Игорь Рабинер рассказал, сколько зарабатывает в «Уфе» нападающий Гамид Агаларов.

    «Зарплата Гамида Агаларова в «Уфе» – действительно 150 тысяч, но не евро в год, а рублей в месяц! То есть в год – 1 800 000 рублей или около 20 000 евро.

    По меркам РПЛ лучший на сегодня снайпер чемпионата России играет почти бесплатно», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

    • Агаларов единолично лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ-2021/22.
    • Он забил 8 мячей в 8 играх, с пенальти – 1.
    • «Уфа» в 2020 году перехватила форварда у «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3442

      Черкизовский Кот 9 секунд назад

      Был такой футболист по фамилии Соловьёв. Говорят, получал в "Динамо" какие-то 30к РУБЛЕЙ! Потом перешёл в "Зенит" на хорошую зп... и закончился как игрок!

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      Рейтинг: +7087

      Fusballer 18 минут назад

      Максимум должен быть для наших футболёров. Вполне неплохая зарплата даже для Москвы.

      0
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      Рейтинг: +1770

      spam2009 18 минут назад

      а че это мало что ли за 1 матч в неделю и 3 раза потренироваться?

      0
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      Рейтинг: +409

      Riot Zero 22 минуты назад

      Сейчас он ещё пару банок положит и в зимнее трансферное окно его Зенит за 50к рублей (а ля Сутормин) купит и назначит небесную зарплату, после чего Агаларов забьёт ещё одну банку, а с нею и на футбол. Итог 11 мячей в сезоне и потеря очередного футболиста, который попал в Зенит. Конец.

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      Рейтинг: +2714

      Иван Петров 1986 24 минуты назад

      Как только получит 1 лям евро, так сразу бросит играть.

      0
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      Рейтинг: +1289

      Atom2020 36 минут назад

      Если было бы правдой, то вполне адекватная зарплата для пинателя мяча с периферии. Но верится с трудом в такие цифры, особенно от Рабинера.

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      Рейтинг: +2220

      Челнинец 50 минут назад

      Ща перейдет в условный Динамо или Локомотив получит контракт на 1 лям, и перестанет играть, проходили уже, вот 150тыс р такая зарплата и должна быть у них, плюс бонусы за голевые действия за победы тогда футбол изменится!

      1
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      Рейтинг: +4192

      rash1959 1 час назад

      Ну сделайте в евро, а не в рублях, и на следующий день он на весь этот футбол забьёт уй. Не первый и не последний паспортист.
      И что Рабинер в ведомость уфы смотрел? Наверняка там ещё есть и бабки "в конверте" без налогов.

      0
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      Рейтинг: +2913

      m40 1 час назад

      Нормально получает. Дзюбе, Смолову, Соболеву и другим форвардам РПЛ такую бы зарплату.

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      Рейтинг: +7720

      Alekxei Z. 1 час назад

      Странные заявления.
      ЗП игроку устанавливает клуб , соизмеряя с бюджетом и своими возможностями.
      Дело игрока пахать на тренировках и забивать в матчах . Заметят более богатые клубы, пригласят , повысят зп.
      Так весь мир живёт !!!
      Почему в других клубах иначе , это их проблемы, результат мы видим в еврокубках.

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      Рейтинг: +1231

      Хейтер Аларм > Alekxei Z. 1 час назад

      Так это даже на уровне Уфы очень низкая зарплаиа

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      Рейтинг: +7720

      Alekxei Z. > Хейтер Аларм 1 час назад

      Если он там , забивает , значит никто больше не предлагал.
      Всё понятно , как божий день.

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