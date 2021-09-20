Журналист Рабинер: зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе» – 150 тысяч рублей в месяц

Журналист «СЭ» Игорь Рабинер рассказал, сколько зарабатывает в «Уфе» нападающий Гамид Агаларов.
«Зарплата Гамида Агаларова в «Уфе» – действительно 150 тысяч, но не евро в год, а рублей в месяц! То есть в год – 1 800 000 рублей или около 20 000 евро.
По меркам РПЛ лучший на сегодня снайпер чемпионата России играет почти бесплатно», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.
- Агаларов единолично лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ-2021/22.
- Он забил 8 мячей в 8 играх, с пенальти – 1.
- «Уфа» в 2020 году перехватила форварда у «Зенита».
Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера