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  • Журналист Рабинер: зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе» – 150 тысяч рублей в месяц

Журналист Рабинер: зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе» – 150 тысяч рублей в месяц

20 сентября 2021, 09:23
18

Журналист «СЭ» Игорь Рабинер рассказал, сколько зарабатывает в «Уфе» нападающий Гамид Агаларов.

«Зарплата Гамида Агаларова в «Уфе» – действительно 150 тысяч, но не евро в год, а рублей в месяц! То есть в год – 1 800 000 рублей или около 20 000 евро.

По меркам РПЛ лучший на сегодня снайпер чемпионата России играет почти бесплатно», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

  • Агаларов единолично лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ-2021/22.
  • Он забил 8 мячей в 8 играх, с пенальти – 1.
  • «Уфа» в 2020 году перехватила форварда у «Зенита».

Источник: Телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (18)
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ВетеR
1632119086
Где-то нервно усмехается Дзюба- дерево
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portero
1632119256
если выдержит до нового года статистику, то точно будут предложения ... а после надо будет продолжать с хорошей зарплатой пахать, а фарта в новой команде может и не быть....
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m40
1632120652
Нормально получает. Дзюбе, Смолову, Соболеву и другим форвардам РПЛ такую бы зарплату.
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Челнинец
1632122144
Ща перейдет в условный Динамо или Локомотив получит контракт на 1 лям, и перестанет играть, проходили уже, вот 150тыс р такая зарплата и должна быть у них, плюс бонусы за голевые действия за победы тогда футбол изменится!
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Иван Петров 1986
1632123737
Как только получит 1 лям евро, так сразу бросит играть.
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spam2009
1632124069
а че это мало что ли за 1 матч в неделю и 3 раза потренироваться?
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Fusballer
1632124108
Максимум должен быть для наших футболёров. Вполне неплохая зарплата даже для Москвы.
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Черкизовский Кот
1632125190
Был такой футболист по фамилии Соловьёв. Говорят, получал в "Динамо" какие-то 30к РУБЛЕЙ! Потом перешёл в "Зенит" на хорошую зп... и закончился как игрок!
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Олег1204
1632127726
Вполне адекватная зарплата. По мне форвард одного сезона. Мне бы так "бесплатно работать".
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lek!
1632130372
Может мало , может быть много . Если сейчас о нем не будут писать в каждой газетенке и каждый ленивый не будет обсуждать его , у парня будет все хорошо . Сейчас скажут он получает мало , до него дойдёт , он поставил условие клубу , клуб посадит на банку и все продай очередной перспективный игрок . По меньше бы лезли люди к нашей молодёжи , они бы заиграли .
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