Журналист Рабинер: зарплата лучшего бомбардира РПЛ Агаларова в «Уфе» – 150 тысяч рублей в месяц

Журналист «СЭ» Игорь Рабинер рассказал, сколько зарабатывает в «Уфе» нападающий Гамид Агаларов.

«Зарплата Гамида Агаларова в «Уфе» – действительно 150 тысяч, но не евро в год, а рублей в месяц! То есть в год – 1 800 000 рублей или около 20 000 евро.

По меркам РПЛ лучший на сегодня снайпер чемпионата России играет почти бесплатно», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.