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  • Eurostavka: «Уфа» в 2020 году перехватила Агаларова у «Зенита», так как предложила на 4,5 миллиона рублей больше

Eurostavka: «Уфа» в 2020 году перехватила Агаларова у «Зенита», так как предложила на 4,5 миллиона рублей больше

19 сентября 2021, 15:15
15

Помимо «Уфы» на форварда Гамида Агаларова в январе 2020 года претендовал еще и «Зенит». Уфимцы выиграли гонку за футболиста, поскольку предложили больше денег.

«Зенит» планировал купить игрока у «Анжи» за 2,5 миллиона рублей, но «Уфа» сделала предложение на 7 миллионов. В Санкт-Петербурге планировали задействовать Агаларова в «Зените-2».

  • В «Уфе» Агаларов зарабатывает 1,8 миллиона рублей в год.
  • Игрок лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Гамид – сын футболиста и тренера Руслана Агаларова.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Анжи Агаларов Гамид
Комментарии (15)
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portero
1632054410
Ну и хорошо, у Семака врядли он бы шанец свой получил.
А так сложилось пока неплохо, главное чтоб не зазвездился и не просрал свой шанс, реально стать звездой, пахать как Криштиану надо....
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JTherry
1632054717
"В «Уфе» Агаларов зарабатывает 1,8 миллиона рублей в год..." ...20 тыс. евро в год - реальные ЗП наших футболистов...) Агаларов 3 сезона играл - вообще без голов, в этом сезоне - "разрядился"...
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Andrew01
1632055129
Вот за такую зп как бегает, потому что бонусы нормально добавляют к зп, вот и забивает, а если бы это было в евро, то зачем напрягаться, хрен бы заиграл так.
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порт
1632055534
Ну вот, а в Уфе плачут что денег нет.
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Блямба
1632055643
Ненадолго. Зимой уже будет под крышей играть.
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Муруал
1632064097
Молодец, что перешёл в клуб Уфа. Тем самым, сохранил надежды на достойную будущую карьеру.
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Ганнибал Лектор
1632067562
Да-а ла-адно? Это новый анекдот, записываю)))
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житель СПб
1632076163
Так вот он богатый клуб! А говорят - деньги у Зенита?! Вот она, истина!
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Garrincha58
1632110444
А что он разве русский или Захарян русский так же и в СССР на 90 процентов лучшими были украинцы грузины армяне, а русских игроков можно было пересчитать на пальцах одной руки. Мы не футбольная страна у нас если родится в 20 лет один Черенков или Аршавин и всё и даже не станем ей, если ещё проведём один ЧМ или построим ещё 10 стадионов потому что из 140 млн жителей если 5 млн интересуются футболом и то хорошо а многие кто завязан с футболом только пиарятся или зарабатывают бабло в свой карман
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Давид59
1632119751
Похоже, не очень то он нужен был
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