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    Eurostavka: «Уфа» в 2020 году перехватила Агаларова у «Зенита», так как предложила на 4,5 миллиона рублей больше

    Помимо «Уфы» на форварда Гамида Агаларова в январе 2020 года претендовал еще и «Зенит». Уфимцы выиграли гонку за футболиста, поскольку предложили больше денег.

    «Зенит» планировал купить игрока у «Анжи» за 2,5 миллиона рублей, но «Уфа» сделала предложение на 7 миллионов. В Санкт-Петербурге планировали задействовать Агаларова в «Зените-2».

    • В «Уфе» Агаларов зарабатывает 1,8 миллиона рублей в год.
    • Игрок лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Гамид – сын футболиста и тренера Руслана Агаларова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Комментарии9
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      Рейтинг: -183

      Аден 9 минут назад

      ну, могет это и к лучшему, в бЗдените пропал бы как футболист. А так глядишь, что и получится.

      0
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      Рейтинг: +336

      Блямба 11 минут назад

      Ненадолго.
      Зимой уже будет под крышей играть.

      0
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      Рейтинг: +5672

      порт 13 минут назад

      Ну вот, а в Уфе плачут что денег нет.

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      Рейтинг: +914

      Andrew01 20 минут назад

      Вот за такую зп как бегает, потому что бонусы нормально добавляют к зп, вот и забивает, а если бы это было в евро, то зачем напрягаться, хрен бы заиграл так.

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      Рейтинг: +16890

      JTherry 26 минут назад

      "В «Уфе» Агаларов зарабатывает 1,8 миллиона рублей в год..."
      ...20 тыс. евро в год - реальные ЗП наших футболистов...) Агаларов 3 сезона играл - вообще без голов, в этом сезоне - "разрядился"...

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      Рейтинг: +51936

      portero 32 минуты назад

      Ну и хорошо, у Семака врядли он бы шанец свой получил.

      А так сложилось пока неплохо, главное чтоб не зазвездился и не просрал свой шанс, реально стать звездой, пахать как Криштиану надо....

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      Рейтинг: +3489

      FENIX-SL 36 минут назад

      как рад что появляются свои крутые футболисты!
      не то что бразильцы всякие...

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      Рейтинг: +1952

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 10 минут назад

      Бразильцы между прочим не зря многократные чемпионы мира. Я в этом году убедился. переписываюсь с дальней веткой родственников, которые с 1948 года переехали в Бразилию. У них женщины (!) в рабочее время (!) смотрят футбол на олимпиаде и страна после победы даже на Олимпиаде до утра гуляет. Как относятся к футболу такие и результаты.

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      Рейтинг: +3489

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 1 минуту назад

      только НАШИ ребята!!!!!
      никаких бразильцев!!!!!!
      лимит надо ужесточить!!!!!!!!!!!!!

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