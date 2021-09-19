Eurostavka: «Уфа» в 2020 году перехватила Агаларова у «Зенита», так как предложила на 4,5 миллиона рублей больше

Помимо «Уфы» на форварда Гамида Агаларова в январе 2020 года претендовал еще и «Зенит». Уфимцы выиграли гонку за футболиста, поскольку предложили больше денег.
«Зенит» планировал купить игрока у «Анжи» за 2,5 миллиона рублей, но «Уфа» сделала предложение на 7 миллионов. В Санкт-Петербурге планировали задействовать Агаларова в «Зените-2».
- В «Уфе» Агаларов зарабатывает 1,8 миллиона рублей в год.
- Игрок лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
- Гамид – сын футболиста и тренера Руслана Агаларова.
Источник: Eurostavka
А так сложилось пока неплохо, главное чтоб не зазвездился и не просрал свой шанс, реально стать звездой, пахать как Криштиану надо....