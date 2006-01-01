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    Лига 1. Гол Головина помог «Монако» сыграть вничью с «Ниццей» и подняться на 13-е место

    «Ницца» и «Монако» не выявили сильнейшего в дерби Лазурного берега. В 100-м матче за гостей голом отметился российский полузащитник Александр Головин. Он вышел в основе и был заменен на 73-й минуте.

    «Монако» поднялся на 13-ю строчку в таблице. «Ницца» же теперь четвертая.

    Франция. Лига 1. 6-й тур

    Ницца – Монако – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Головин, 39; 1:1 – Делор, 52; 2:1 – Будауи, 73; 2:2 – Бен-Йеддер, 77 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9645

      Вомбат 12 минут назад

      Если Головин и дальше будет так же играть, его будут менять не на 73-й минуте, а на 80-й, а Монако поднимется не на 13-е место, а на 12-е, а то и на 11-е. А если серьезно, то не идет в этом сезоне игра у лидеров Монако Бен-Еддера, Фофана, Сидибе и Чуамени. Так что немногое может сделать вингер Головин. Прошлогодний успех у Монако повторить не получится, да и в Лиге Европы есть соперники посильнее. Главное в этом сезоне -- не развалиться.

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      Рейтинг: -452

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Всегда рад конда наши забивают

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      Рейтинг: +472

      OOOVVV. 2 часа назад

      Молодец Саша, Царь !!!

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