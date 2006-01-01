Лига 1. Гол Головина помог «Монако» сыграть вничью с «Ниццей» и подняться на 13-е место

«Ницца» и «Монако» не выявили сильнейшего в дерби Лазурного берега. В 100-м матче за гостей голом отметился российский полузащитник Александр Головин. Он вышел в основе и был заменен на 73-й минуте.

«Монако» поднялся на 13-ю строчку в таблице. «Ницца» же теперь четвертая.

Франция. Лига 1. 6-й тур

Ницца – Монако – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Головин, 39; 1:1 – Делор, 52; 2:1 – Будауи, 73; 2:2 – Бен-Йеддер, 77 (с пенальти).

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