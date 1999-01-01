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    АПЛ. «Астон Вилла» разгромила «Эвертон» Бенитеса и опередила «Арсенал»

    «Астон Вилла» после крупного поражения от «Челси» разгромила «Эвертон». Три очка позволили бирмингемцам подняться на десятое место.

    Мэтти Кэш впервые забил в АПЛ. Для этого ему понадобилось 33 матча и 13 ударов.

    Леон Бэйли – первый за 21 год игрок «Астон Виллы», который вышел на замену в матче АПЛ, забил и был заменен обратно.

    Люка Динь забил третий автогол в АПЛ. Это рекорд среди французов.

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Астон Вилла – Эвертон – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кэш, 66; 2:0 – Динь, 69 (в свои ворота); 3:0 – Бэйли, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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