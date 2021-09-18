Газизов – об Агаларове в сборной: «Об этом сейчас не нужно говорить»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном приглашении нападающего Гамида Агаларова в сборную России.

«Агаларов – молодой парень. Еще много над чем нужно работать. Мы видим его каждый день на тренировках. Он очень старается. Но сейчас бы хотелось меньше говорить о нем. Впереди очень много матчей. Гамид – очень скромный парень из хорошей семьи.

Агаларов – будущее сборной? Не хочу говорить громкие слова. Это основной игрок нашей команды. Я очень хорошо знаю его семью. Об этом сейчас не нужно говорить. Сейчас же всевышний воздает Агаларову и его семье за большую работу», – сказал Газизов.