Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Газизов – об Агаларове в сборной: «Об этом сейчас не нужно говорить»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном приглашении нападающего Гамида Агаларова в сборную России.

    «Агаларов – молодой парень. Еще много над чем нужно работать. Мы видим его каждый день на тренировках. Он очень старается. Но сейчас бы хотелось меньше говорить о нем. Впереди очень много матчей. Гамид – очень скромный парень из хорошей семьи.

    Агаларов – будущее сборной? Не хочу говорить громкие слова. Это основной игрок нашей команды. Я очень хорошо знаю его семью. Об этом сейчас не нужно говорить. Сейчас же всевышний воздает Агаларову и его семье за большую работу», – сказал Газизов.

    • Агаларов – воспитанник «Анжи».
    • Он забил 8 мячей в 8 играх текущего розыгрыша РПЛ.
    • Форвард «Уфы» – единоличный лидер списка бомбардиров чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89449
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67524
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru