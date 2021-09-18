Осипенко: «Хочу в Европу, но не в третью лигу Польши»

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко ответил на вопросы о возможном переходе в другой клуб.

– Сейчас «Ростов» может стать для вас трамплином. Правда, что «Динамо» и «Зенит» вами интересуются?

– В интернете читал об этом. Но я ни с кем не разговаривал. Ни с «Динамо», ни с «Зенитом».

– Верите, что повезет уехать в Европу?

– Не знаю. Конечно, хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши.

Если честно, не думаю об этом. Я играю и живу в Ростове. Так что пока даже не задумываюсь о переходах.

– Но в детстве у вас была команда-мечта?

– Да, мы заполняли анкеты. Помню, написал «Манчестер Юнайтед». Но это было очень давно. Не смогу вспомнить, почему именно «МЮ».

Из футболистов нравились Рио Фердинанд и Карлес Пуйоль. Хотя я начинал как атакующий игрок, но нравились защитники.

Осипенко – об отмене лимита: «Конкуренция с иностранцами – это же лучше. Упадут зарплаты – значит, так правильно»