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    Осипенко: «Хочу в Европу, но не в третью лигу Польши»

    Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко ответил на вопросы о возможном переходе в другой клуб.

    – Сейчас «Ростов» может стать для вас трамплином. Правда, что «Динамо» и «Зенит» вами интересуются?

    – В интернете читал об этом. Но я ни с кем не разговаривал. Ни с «Динамо», ни с «Зенитом».

    – Верите, что повезет уехать в Европу?

    – Не знаю. Конечно, хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши.

    Если честно, не думаю об этом. Я играю и живу в Ростове. Так что пока даже не задумываюсь о переходах.

    – Но в детстве у вас была команда-мечта?

    – Да, мы заполняли анкеты. Помню, написал «Манчестер Юнайтед». Но это было очень давно. Не смогу вспомнить, почему именно «МЮ».

    Из футболистов нравились Рио Фердинанд и Карлес Пуйоль. Хотя я начинал как атакующий игрок, но нравились защитники.

    Осипенко – об отмене лимита: «Конкуренция с иностранцами – это же лучше. Упадут зарплаты – значит, так правильно»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3462

      neim 36 минут назад

      Тогда в четвёртую в Германии, или Англии, как тебе лучше ?

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