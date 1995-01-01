Осипенко – об отмене лимита: «Конкуренция с иностранцами – это же лучше. Упадут зарплаты – значит, так правильно»

Упадут зарплаты? Осипенко, а почему зарплаты при отмене лимита должны упасть? Они останутся прежними. А скорее всего вырастут. Но получать эти зарплаты станут легионеры. А вы, паспортисты, будете мячи подавать.
Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко высказался об отмене лимита на легионеров в РПЛ.
– Как вы считаете, в чем проблема неудач сборной на Евро и наших клубов в еврокубках?
– Скорости другие. Это проблема. Об этом многие говорят.
– Сейчас все обсуждают отмену лимита. Может ли это помочь?
– Честно, сильно не вникал в этот вопрос. Я буду продолжать играть в футбол. Но конкуренция с иностранцами – это же лучше. Я за нее.
– Не переживаете, что с отменой лимита упадут зарплаты российских игроков? Говорят же: если паспортист, то много получает.
– Не знаю, кому и где много платят. Упадут – значит, так будет правильно. Я не углублялся и не особо об этом думал. Я буду так же играть в футбол.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.