Осипенко – об отмене лимита: «Конкуренция с иностранцами – это же лучше. Упадут зарплаты – значит, так правильно»

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко высказался об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

– Как вы считаете, в чем проблема неудач сборной на Евро и наших клубов в еврокубках?

– Скорости другие. Это проблема. Об этом многие говорят.

– Сейчас все обсуждают отмену лимита. Может ли это помочь?

– Честно, сильно не вникал в этот вопрос. Я буду продолжать играть в футбол. Но конкуренция с иностранцами – это же лучше. Я за нее.

– Не переживаете, что с отменой лимита упадут зарплаты российских игроков? Говорят же: если паспортист, то много получает.

– Не знаю, кому и где много платят. Упадут – значит, так будет правильно. Я не углублялся и не особо об этом думал. Я буду так же играть в футбол.