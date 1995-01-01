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    Осипенко – об отмене лимита: «Конкуренция с иностранцами – это же лучше. Упадут зарплаты – значит, так правильно»

    Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко высказался об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    – Как вы считаете, в чем проблема неудач сборной на Евро и наших клубов в еврокубках?

    – Скорости другие. Это проблема. Об этом многие говорят.

    – Сейчас все обсуждают отмену лимита. Может ли это помочь?

    – Честно, сильно не вникал в этот вопрос. Я буду продолжать играть в футбол. Но конкуренция с иностранцами – это же лучше. Я за нее.

    – Не переживаете, что с отменой лимита упадут зарплаты российских игроков? Говорят же: если паспортист, то много получает.

    – Не знаю, кому и где много платят. Упадут – значит, так будет правильно. Я не углублялся и не особо об этом думал. Я буду так же играть в футбол.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9431

      Cleaner 33 минуты назад

      Упадут зарплаты? Осипенко, а почему зарплаты при отмене лимита должны упасть? Они останутся прежними. А скорее всего вырастут. Но получать эти зарплаты станут легионеры. А вы, паспортисты, будете мячи подавать.

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