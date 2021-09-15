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Клаудиньо: «Доволен матчем «Зенита» против «Челси»

15 сентября 2021, 13:01
13

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Несмотря на поражение, бразилец доволен.

– Вы переехали в Европу в статусе одного из лучших игроков чемпионата Бразилии. На ваш взгляд, в чем разница между бразильским футболом и игрой в ЛЧ в Лондоне против действующего победителя турнира?

– Здесь другой уровень, более высокий – иная динамика, быстрее скорости, поэтому необходимо быть сконцентрированным все 90 минут, доигрывать все эпизоды до конца. Повторюсь, я доволен своим дебютом и первым нашим матчем на групповом этапе. Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь команде выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф.

  • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
  • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Семак – о поражении от «Челси»: «Футболисты «Зенита» старались. Игра и шанс увезти ничью – это хорошо»

Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Челси Зенит Клаудиньо
Комментарии (13)
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Garrincha58
1631702761
а я не доволен Клаудиньо и особенно Малкомом. Малком как ЛЧ то травма то играет как в штаны наложил ни одного полезного действия Клаудиньо со своими фертелями толку от них ноль ему надо в мини футбол перейти там он точно будет на виду
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Иван Петров 1986
1631705445
А если он доволен поражением, может он засланный казачек?
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BuenosArgentina
1631706424
Вот они деньги пенсионеров выброшенные на ветер, а в это время слышны стоны испанских бабушек , позор позор просто, хватить уже грабить испанский народ и эморатские бабушки ещё в более бедственном положении, вмест пенсий после гарема улица а за билеты платят пенсионеры каталонии , свободу Каталонии !!
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portero
1631706905
Слишком много вчера косипорил этот бразила, но бегал легко по полю, физика неплохая...
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paracetamol
1631708736
Если доволен, чего же забил? Моменты были!
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Давид59
1631710967
Хочет показать технику и делает дикие обрезы. С другой стороны он свой фланг иногда хорошо контролировал В отличие от Малкома.
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zigbert
1631711767
Но по большому счету сам хорошей игры не показал.
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matvei_72
1631722727
зарплатой доволен...остальное как получится...
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Taps
1631723412
Тебя и твоих дружков надо на пальмы бананы собирать ...
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