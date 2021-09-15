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    Клаудиньо: «Доволен матчем «Зенита» против «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Несмотря на поражение, бразилец доволен.

    – Вы переехали в Европу в статусе одного из лучших игроков чемпионата Бразилии. На ваш взгляд, в чем разница между бразильским футболом и игрой в ЛЧ в Лондоне против действующего победителя турнира?

    – Здесь другой уровень, более высокий – иная динамика, быстрее скорости, поэтому необходимо быть сконцентрированным все 90 минут, доигрывать все эпизоды до конца. Повторюсь, я доволен своим дебютом и первым нашим матчем на групповом этапе. Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь команде выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф.

    • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
    • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +51768

      portero 20 минут назад

      Слишком много вчера косипорил этот бразила, но бегал легко по полю, физика неплохая...

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      Рейтинг: +409

      BuenosArgentina 28 минут назад

      Вот они деньги пенсионеров выброшенные на ветер, а в это время слышны стоны испанских бабушек , позор позор просто, хватить уже грабить испанский народ и эморатские бабушки ещё в более бедственном положении, вмест пенсий после гарема улица а за билеты платят пенсионеры каталонии , свободу Каталонии !!

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      Рейтинг: +2684

      Иван Петров 1986 44 минуты назад

      А если он доволен поражением, может он засланный казачек?

      0
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      Рейтинг: +409

      BuenosArgentina > Иван Петров 1986 27 минут назад

      Он не сказа; что доволен поражением , сказал что доволен как сыграл в дебюте, а сыграл он неплохо в отличии от Малкома

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      Рейтинг: +14303

      Garrincha58 1 час назад

      а я не доволен Клаудиньо и особенно Малкомом. Малком как ЛЧ то травма то играет как в штаны наложил ни одного полезного действия Клаудиньо со своими фертелями толку от них ноль ему надо в мини футбол перейти там он точно будет на виду

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      Рейтинг: +9333

      Cleaner 1 час назад

      ЧЕМ можно быть довольным после ПОРАЖЕНИЯ?

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      Рейтинг: +1430

      serglider > Cleaner 1 час назад

      Не ужели не понятно, чем именно он доволен - своей зарплатой в Зене)))

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      Рейтинг: +409

      BuenosArgentina > Cleaner 24 минуты назад

      Играет команда, правильно ? 11 человек, он был доволен тем что он сделал всё что мог, если бы остальные 10 + тренер выложились бы как он , поражения бы не было, вот это он и хочет сказать, говорить о результате команды должен тренер , он ответственнен за это

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