Клаудиньо: «Доволен матчем «Зенита» против «Челси»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Несмотря на поражение, бразилец доволен.

– Вы переехали в Европу в статусе одного из лучших игроков чемпионата Бразилии. На ваш взгляд, в чем разница между бразильским футболом и игрой в ЛЧ в Лондоне против действующего победителя турнира?

– Здесь другой уровень, более высокий – иная динамика, быстрее скорости, поэтому необходимо быть сконцентрированным все 90 минут, доигрывать все эпизоды до конца. Повторюсь, я доволен своим дебютом и первым нашим матчем на групповом этапе. Буду продолжать работать и прогрессировать, чтобы помочь команде выступить наилучшим образом и попасть в плей-офф.

«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.

Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Семак – о поражении от «Челси»: «Футболисты «Зенита» старались. Игра и шанс увезти ничью – это хорошо»

Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»