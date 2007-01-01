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    Семак – о поражении от «Челси»: «Футболисты «Зенита» старались. Игра и шанс увезти ничью – это хорошо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак нашел положительные моменты в поражении от «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный гол забил Ромелу Лукаку.

    – В России такие поражения принято считать достойными. Насколько это уместная формулировка?

    – Поражение – поражение в любом случае. Что касается самой игры, того шанса, что мы могли увезти очки – это хорошо. Понимаем прекрасно уровень «Челси», разницу в классе команд, но ребята сегодня старались. Могли сыграть лучше, но за игру, за самоотдачу, за желание огромное спасибо. Делали то, что могут на данный момент.

    • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
    • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6041

      vladik12 49 минут назад

      Я в шоке.
      Как низко мы пали, что радуемся ШАНСУ УВЕЗТИ НИЧЬЮ.
      Не это ли кабзда?..

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      Рейтинг: +16748

      JTherry > vladik12 11 минут назад

      матч-тв активировал режим "нестыдное поражение", Сельдерей Богданыч эту "тему" развил в своем интервью: играли не с Брюгге каким-то...)

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      Рейтинг: +51761

      portero 1 час назад

      Сережа почему опять с заменами тупил, что как с Ахматом нельзя было пораньше мертвых бразил заменить,Мостовой Круговой хрть прессинговали , а Дзюбу с Ерохой чуток попозже, а лучше сразу четверых....

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      Рейтинг: +13029

      paracetamol 2 часа назад

      Нормально, главное - не рассыпались. Хотя с заменами Семак опоздал. Как всегда, впрочем.

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