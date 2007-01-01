Семак – о поражении от «Челси»: «Футболисты «Зенита» старались. Игра и шанс увезти ничью – это хорошо»

Я в шоке.
Как низко мы пали, что радуемся ШАНСУ УВЕЗТИ НИЧЬЮ.
Не это ли кабзда?..
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак нашел положительные моменты в поражении от «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный гол забил Ромелу Лукаку.
– В России такие поражения принято считать достойными. Насколько это уместная формулировка?
– Поражение – поражение в любом случае. Что касается самой игры, того шанса, что мы могли увезти очки – это хорошо. Понимаем прекрасно уровень «Челси», разницу в классе команд, но ребята сегодня старались. Могли сыграть лучше, но за игру, за самоотдачу, за желание огромное спасибо. Делали то, что могут на данный момент.
- «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
- Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»