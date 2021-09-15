Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – о поражении от «Челси»: «Футболисты «Зенита» старались. Игра и шанс увезти ничью – это хорошо»

Семак – о поражении от «Челси»: «Футболисты «Зенита» старались. Игра и шанс увезти ничью – это хорошо»

15 сентября 2021, 10:49
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак нашел положительные моменты в поражении от «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов (0:1). Единственный гол забил Ромелу Лукаку.

– В России такие поражения принято считать достойными. Насколько это уместная формулировка?

– Поражение – поражение в любом случае. Что касается самой игры, того шанса, что мы могли увезти очки – это хорошо. Понимаем прекрасно уровень «Челси», разницу в классе команд, но ребята сегодня старались. Могли сыграть лучше, но за игру, за самоотдачу, за желание огромное спасибо. Делали то, что могут на данный момент.

  • «Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд.
  • Во 2-м туре «Зенит» примет шведский «Мальме», который уступил «Ювентусу» со счетом 0:3.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Семак – о 0:1 с «Челси»: «Жаль. Немного удачи, и могли бы сыграть вничью»

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Челси Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1631692933
Нормально, главное - не рассыпались. Хотя с заменами Семак опоздал. Как всегда, впрочем.
Ответить
portero
1631695039
Сережа почему опять с заменами тупил, что как с Ахматом нельзя было пораньше мертвых бразил заменить,Мостовой Круговой хрть прессинговали , а Дзюбу с Ерохой чуток попозже, а лучше сразу четверых....
Ответить
vladik12
1631697305
Я в шоке. Как низко мы пали, что радуемся ШАНСУ УВЕЗТИ НИЧЬЮ. Не это ли кабзда?..
Ответить
serglider
1631702348
Челси выиграл в "энергосберегающем" режиме, приложив ровно столько усилий, что бы взять три очка, в любой момент англичане могли прибавить в игре если понадобилось бы... К сожалению российские клубы, стали настолько удобными соперниками, что их может обыграть уже кто угодно! А клубным грандам они отдают очки еще на этапе жеребьевке групп)))
Ответить
Garrincha58
1631702905
лучше бы вы господин Семак сыграли плохо, но увезли бы ничью, а так какая разница 1-0 или 3-0 результат один ноль очков
Ответить
Иван Петров 1986
1631705276
Поражение оно и есть поражение, и не хрена размазывать гавно по тарелке.
Ответить
raritet
1631705883
Проблема в том, что именно в таком сочетании команда редко играет , не позволяет текущий лимит.Отсюда очень много брака при передачах. Многие вероятно подзабыли как некогда в игре с Бенфикой на выезде наши отбивались куда попало, не было бразильцев, которые могут мяч подержать, а та команда была гораздо круче нынешнего состава.Вторая проблема более важная, при все уважении к Семаку, это ни Спалетти или Адвокаат, которые умеют строить структуру командной игры.Если без иллюзий. Мы легко отделались.Все таки класс игроков несовопоставим. Лукаку и Чистяков. Уже вызывает улыбку.
Ответить
Kokmarov
1631729398
Бразильцы, бразильцы... плюшевые фигуристки. Чтобы особо мяч держали - не заметно, скорости не хватает, Азмун потерялся - о нем забыли бразильцы. А Вендел - безвольная устрица, весь матч на цыпочках. Да и вся команда, в первом тайме одно нарушение, никакой борьбы - блин, какие мы правильные и вежливые, а как уважаем соперника. И так каждый год.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+