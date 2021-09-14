Канте и Пулишич пропустят матч с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о потерях лондонского клуба перед матчем 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом».

«Вчера Канте провел две тренировки и сегодня снова тренировался, однако ему слишком рано играть в Лиге чемпионов. Не будем рисковать им сейчас, в этот период сезона.

Пулишич не тренировался с нами. Он продолжает индивидуально восстанавливаться после травмы и не готов сыграть», – сказал Тухель.

Матч в Лондоне начнется в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.

Петербуржцы – чемпионы России.

Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»