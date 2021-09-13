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    Канте и Пулишич пропустят матч с «Зенитом»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о потерях лондонского клуба перед матчем 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом».

    «Вчера Канте провел две тренировки и сегодня снова тренировался, однако ему слишком рано играть в Лиге чемпионов. Не будем рисковать им сейчас, в этот период сезона.

    Пулишич не тренировался с нами. Он продолжает индивидуально восстанавливаться после травмы и не готов сыграть», – сказал Тухель.

    • Матч в Лондоне начнется в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.
    • Петербуржцы – чемпионы России.

    Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3446

      Snek 27 секунд назад

      Учитывая текущий уровень РПЛ, даже если Челси вторым составом будет играть, то у Зенита будут проблемы.

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      Рейтинг: +1870

      tarasofka 29 минут назад

      охренеть, как нам это поможет)

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      Рейтинг: +14285

      Garrincha58 38 минут назад

      и без них у них состав один из лучших в АПЛ там хоть пол состава убери всё равно Зениту ловить нечего

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      Рейтинг: +9580

      Вомбат 54 минуты назад

      Канте не будет, ну все, затаривайтесь шампусиком. Теперь-то точно победим. А если серьезно, то если нулевой шанс немного увеличивается, то он все равно остается нулевым. Уж такое свойство у нуля, поверьте мне, математику.

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      Рейтинг: +4930

      Из Твери Леха 56 минут назад

      Не ну понятно, что шансы Зенита на ничейку немного увеличиваются, но всегда хочется наблюдать сильнейших у сильнейшей команды.

      0
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      Рейтинг: +269

      jek718875 1 час назад

      А я то думаю чего это ЗЕНИТ из каждого утюга дрищет о победе

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