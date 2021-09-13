Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»

нормально так, потроллил... хорошо бы подергать его за усы...
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.
Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за три очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие.
Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем», – сказал Тухель.
- «Челси» примет «Зенит» во вторник в 22:00 мск.
- Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.
- Петербуржцы – чемпионы России.