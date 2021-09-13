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    Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

    Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за три очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие.

    Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем», – сказал Тухель.

    • «Челси» примет «Зенит» во вторник в 22:00 мск.
    • Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.
    • Петербуржцы – чемпионы России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8906

      alp 14 минут назад

      нормально так, потроллил... хорошо бы подергать его за усы...

      1
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      Рейтинг: +1840

      Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Зенит последних лет строился как Европродукт, Европроект. Не для внутреннего пользования. Вот завтра посмотрим - чего построили. Или стоит к 10-15 минуте допить валидол и переключать на матчи Типа Барселона-Бавария. Удачи Зениту.
      Как Рассейской команде в Еврокубках. Нужны очки.

      1
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      Рейтинг: +5493

      mamba9090909 25 минут назад

      "Тухель – о «Зените»" - Бомардир верен себе по поводу провокационных заголовков. Тухель ни слова не сказал именно о Зените. Он говорил о важности стартового матча.))

      0
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      Рейтинг: +2368

      seth343 37 минут назад

      По его словам зине завтра накидают.

      4
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      Рейтинг: +7736

      playsh 40 минут назад

      Алло,Питерцы,приветствую Вас.Я Спартаковец с 1966г,желаю Зениту достойно отыграть в ЛЧ за всю нашу Россию.
      Привет моему дружищу-форумчанину из Питера под ником "ilichkadr". Витя,нам всем удачи завтра с Челси.

      6
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      Рейтинг: +1556

      R_a_i_n > playsh 23 минуты назад

      Подписался под каждым словом!

      3
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      Рейтинг: +7736

      playsh > R_a_i_n 16 минут назад

      Спасибо,что я не один такой.

      0
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      Рейтинг: +949

      tushkanlz 56 минут назад

      Настраивается на матч, как и положено профи, без скидок на заведомо слабых - нормальный подход. Так и нужно. Нашим же придётся только выше головы прыгнуть...Увы,не тот,уровень высот...

      4
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      Рейтинг: +1852

      tarasofka 1 час назад

      изда нам. но хоть с топом сыграем, давно не было.

      5
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      Рейтинг: +5493

      mamba9090909 1 час назад

      Для любой команды стартовая игра самая важная.

      3
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      Рейтинг: +16780

      derrik2000 1 час назад

      Херр Тухель сказал о самой важной игре в том смысле, что для них каждая игра - САМАЯ ВАЖНАЯ.
      А вы чё подумали???
      )))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +25015

      Боцман59rus 1 час назад

      - в прошлом сезоне Краснодар достойно смотрелся на Стемфорд Бридж, правда с решившим все задачи Челси. Шансов у Зенита не много, но есть. Если встанут, как в Дортмунде - пишиПропало.
      Так что удачи и смелее, там тоже люди играют)))

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      Рейтинг: +4868

      Ганнибал Лектор > Боцман59rus 14 минут назад

      то был мертвый Челси Лэмпарда, который чуть не завалил все турниры. С командой Тухеля у него мало общего в плане тактики, стратегии и физической готовности. Поэтому бессмысленно сравнивать предстоящий матч с прошлогодней игрой. Кроме того, что Краснодар неплохо смотрелся выводов и параллелей не придумаешь.

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