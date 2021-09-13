Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за три очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие.

Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем», – сказал Тухель.