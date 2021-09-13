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  • Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»

Тухель – о «Зените»: «Это самый важный матч «Челси» в Лиге чемпионов»

13 сентября 2021, 19:56
24

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам нужно.

Мы не стесняемся говорить, что боремся за победу в каждом турнире, и завтра мы будем биться за три очка. Это может показаться скучным, но это так, и завтра мы хотим хорошо стартовать, хотим посмотреть, как далеко заведет нас это путешествие.

Я надеюсь, что смогу доказать вам, что могу вести клуб до конца, и мы начнем путь с позитивным настроем», – сказал Тухель.

  • «Челси» примет «Зенит» во вторник в 22:00 мск.
  • Лондонская команда – действующий победитель ЛЧ.
  • Петербуржцы – чемпионы России.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Челси Зенит Тухель Томас
Комментарии (24)
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ADmira1
1631552395
Не забудь у Богданыча взять автограф
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Боцман59rus
1631552922
- в прошлом сезоне Краснодар достойно смотрелся на Стемфорд Бридж, правда с решившим все задачи Челси. Шансов у Зенита не много, но есть. Если встанут, как в Дортмунде - пишиПропало. Так что удачи и смелее, там тоже люди играют)))
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derrik2000
1631553113
Херр Тухель сказал о самой важной игре в том смысле, что для них каждая игра - САМАЯ ВАЖНАЯ. А вы чё подумали??? )))))))))))))))))
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mamba9090909
1631553250
Для любой команды стартовая игра самая важная.
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tushkanlz
1631553617
Настраивается на матч, как и положено профи, без скидок на заведомо слабых - нормальный подход. Так и нужно. Нашим же придётся только выше головы прыгнуть...Увы,не тот,уровень высот...
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Plyash
1631554594
Алло,Питерцы,приветствую Вас.Я Спартаковец с 1966г,желаю Зениту достойно отыграть в ЛЧ за всю нашу Россию. Привет моему дружищу-форумчанину из Питера под ником "ilichkadr". Витя,нам всем удачи завтра с Челси.
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seth343
1631554807
По его словам зине завтра накидают.
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mamba9090909
1631555512
"Тухель – о «Зените»" - Бомардир верен себе по поводу провокационных заголовков. Тухель ни слова не сказал именно о Зените. Он говорил о важности стартового матча.))
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alp
1631556139
нормально так, потроллил... хорошо бы подергать его за усы...
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Вомбат
1631558472
Конечно, самый важный матч. Что такое предстоящие Челси матчи плей-офф ЛЧ со всякими там Бавариями, Ливерпулями и прочими Реалами? Ведь завтра в соперниках Челси великий и ужасный Зенит, руководимый отважным Семаком. Нет для Челси задачи важнее, чем забить в ворота такого соперника как можно больше мячей.
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