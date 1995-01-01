Примера. «Атлетико» на 99-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» и возглавил таблицу

«Эспаньол» и «Атлетико» забили на двоих три гола в четвертом туре Примеры. Мадридцы вырвали победу на 99-й минуте и вышли на первое место.

Впервые в матче «Эспаньола» в этом сезоне забито больше одного гола.

Испания. Примера. 4-й тур

Эспаньол – Атлетико – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – де Томас, 40; 1:1 – Феррейра-Карраско, 79; 1:2 – Лемар, 90+9.

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