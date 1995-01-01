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    Примера. «Атлетико» на 99-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» и возглавил таблицу

    «Эспаньол» и «Атлетико» забили на двоих три гола в четвертом туре Примеры. Мадридцы вырвали победу на 99-й минуте и вышли на первое место.

    Впервые в матче «Эспаньола» в этом сезоне забито больше одного гола.

    Испания. Примера. 4-й тур

    Эспаньол – Атлетико – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – де Томас, 40; 1:1 – Феррейра-Карраско, 79; 1:2 – Лемар, 90+9.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1421

      Maxi_7 36 минут назад

      По игре матрасы вообще не впечатляют... чемпион Испании, а его возят рылом об газон уже вторую игру подряд... хотя с таким составом Атлетико вообще не должны замечать такие команды вроде выходцев из Сегунды...
      Все-таки Симеоне как был по психологии рабоче-крестьянским тренером, таким и останется судя по всему, какой бы звездный состав у него не был, любая команда под его руководством будет играть на равных что с грандами, что с середняками, что с аутсайдерами...

      0
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      Рейтинг: +46633

      MaxRnD 59 минут назад

      С таким наглым судейством Ла Лига пробивает дно и догоняет Турцию

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11158

      DeStar 1 час назад

      ну че, добавили бы еще + 10 если б нужен был еще гол атм?)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +407

      nelez 1 час назад

      90+9
      Подождали бы еще на 2 мяча

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