Примера. «Атлетико» на 99-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» и возглавил таблицу

По игре матрасы вообще не впечатляют... чемпион Испании, а его возят рылом об газон уже вторую игру подряд... хотя с таким составом Атлетико вообще не должны замечать такие команды вроде выходцев из Сегунды...
Все-таки Симеоне как был по психологии рабоче-крестьянским тренером, таким и останется судя по всему, какой бы звездный состав у него не был, любая команда под его руководством будет играть на равных что с грандами, что с середняками, что с аутсайдерами...
«Эспаньол» и «Атлетико» забили на двоих три гола в четвертом туре Примеры. Мадридцы вырвали победу на 99-й минуте и вышли на первое место.
Впервые в матче «Эспаньола» в этом сезоне забито больше одного гола.
Испания. Примера. 4-й тур
Эспаньол – Атлетико – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – де Томас, 40; 1:1 – Феррейра-Карраско, 79; 1:2 – Лемар, 90+9.
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