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РПЛ. Чалов принес ЦСКА ничью в матче с «Арсеналом»

12 сентября 2021, 15:54
32

ЦСКА ушел от поражения в игре седьмого тура РПЛ против «Арсенала». Спасительный гол забил форвард Федор Чалов, это его второй мяч в сезоне.

Игорь Дивеев впервые забил в РПЛ головой. С начала прошлого сезона чемпионата России защитник нанес 19 ударов головой, это лучший показатель среди его амплуа.

Евгений Марков во второй раз в карьере в одном матче РПЛ и забил, и ассистировал. Первый раз был в «Динамо» в 2018 году.

Это был первый матч для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича после возвращения в клуб.

У ЦСКА в первом тайме травму получил форвард Антон Заболотный.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.

«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачeв, Чаушич, Кангва (Давиташвили, 60), Хлусевич, Костадинов (Камболов, 82), Марков (Панченко, 67).

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов (Бистрович, 63), Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин (Яковлев, 77), Кучаев (Набабкин, 46), Дзагоев (Ахметов, 61), Эджуке, Заболотный (Чалов, 32).

Предупреждения: Костадинов, 45+1; Коченков, 45+3; Новосельцев, 84 – Кучаев, 17; Мухин, 58; Дивеев, 64.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (32)
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portero
1631451420
ЦСКА в концовке больше атаковал и имел моменты, так что могли и выиграть. потеряли пару очков....
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GoLenaStop
1631451486
Увы, ЦСКА по-прежнему не в себе... А, счёт по игре. Спасибо командам!
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Рубинище
1631451964
Кони, кони-чёт совсем решили не претендовать ни на что. зато продают оптом.
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Боцман59rus
1631452052
_ Спартак еле дышит и ЦСКА чуть живой, скоро нас ждет эпичное дерби, битва двух мертвецов)))
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OOOVVV.
1631452268
Молодцы туляки, дали бой ЦСКА, хороший матч, счёт по игре, но лучший игрок в ЦСКА не Федя, а Эджуке.
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житель СПб
1631452343
Поздравляю Арсенал с хорошим результатом! ЦСКА, конечно, не ушел от поражения, а забил в ответ - так правильнее сказать. ЦСКА в целом был сильнее, но результат по игре, заслуженный. Арсенальцы - молодцы, навязали почти равную борьбу. А вот что очень не понравилось - это опять открытая, без стеснений, игра судьи на столичную команду. Сносят игрока Арсенала, а в ответ получает желтую - тренер этой команды, которую гнобит судья. Вот это - одна из важнейших составляющих неудач нашего футбола. (Кстати, я и Зенит тут не исключаю, ему тоже иногда "идут навстречу" - но как раз не в этом туре!)
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VVM1964
1631456757
А где " vovka7 " ? - почему нет комментария ? )))
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JTherry
1631457418
играли команды примерно одного уровня, поэтому результат закономерен... о качестве игры заморачиваться не буду, это частные дела команд, участвовавших в матче, возможно, на кого-то игра произвела "впечатление"...
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Дедуктор
1631457595
В принципе, неплохая игра получилась. Без сколь либо серьезного уровня мастерства. Но - с желанием. Не пешеходили. Граф неплохо вернулся.
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zigbert
1631519024
ЦСКА имел преимущество но Арсенал в этот день играл старательно.
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