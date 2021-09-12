РПЛ. Чалов принес ЦСКА ничью в матче с «Арсеналом»

ЦСКА ушел от поражения в игре седьмого тура РПЛ против «Арсенала». Спасительный гол забил форвард Федор Чалов, это его второй мяч в сезоне.

Игорь Дивеев впервые забил в РПЛ головой. С начала прошлого сезона чемпионата России защитник нанес 19 ударов головой, это лучший показатель среди его амплуа.

Евгений Марков во второй раз в карьере в одном матче РПЛ и забил, и ассистировал. Первый раз был в «Динамо» в 2018 году.

Это был первый матч для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича после возвращения в клуб.

У ЦСКА в первом тайме травму получил форвард Антон Заболотный.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.

«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачeв, Чаушич, Кангва (Давиташвили, 60), Хлусевич, Костадинов (Камболов, 82), Марков (Панченко, 67).

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов (Бистрович, 63), Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин (Яковлев, 77), Кучаев (Набабкин, 46), Дзагоев (Ахметов, 61), Эджуке, Заболотный (Чалов, 32).

Предупреждения: Костадинов, 45+1; Коченков, 45+3; Новосельцев, 84 – Кучаев, 17; Мухин, 58; Дивеев, 64.

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