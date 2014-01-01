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    РПЛ. Чалов принес ЦСКА ничью в матче с «Арсеналом»

    ЦСКА ушел от поражения в игре седьмого тура РПЛ против «Арсенала». Спасительный гол забил форвард Федор Чалов, это его второй мяч в сезоне.

    Игорь Дивеев впервые забил в РПЛ головой. С начала прошлого сезона чемпионата России защитник нанес 19 ударов головой, это лучший показатель среди его амплуа.

    Евгений Марков во второй раз в карьере в одном матче РПЛ и забил, и ассистировал. Первый раз был в «Динамо» в 2018 году.

    Это был первый матч для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича после возвращения в клуб.

    У ЦСКА в первом тайме травму получил форвард Антон Заболотный.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.

    «Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачeв, Чаушич, Кангва (Давиташвили, 60), Хлусевич, Костадинов (Камболов, 82), Марков (Панченко, 67).

    ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов (Бистрович, 63), Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин (Яковлев, 77), Кучаев (Набабкин, 46), Дзагоев (Ахметов, 61), Эджуке, Заболотный (Чалов, 32).

    Предупреждения: Костадинов, 45+1; Коченков, 45+3; Новосельцев, 84 – Кучаев, 17; Мухин, 58; Дивеев, 64.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3239

      Дедуктор 1 час назад

      В принципе, неплохая игра получилась. Без сколь либо серьезного уровня мастерства. Но - с желанием. Не пешеходили.
      Граф неплохо вернулся.

      0
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      Рейтинг: +16656

      JTherry 1 час назад

      играли команды примерно одного уровня, поэтому результат закономерен... о качестве игры заморачиваться не буду, это частные дела команд, участвовавших в матче, возможно, на кого-то игра произвела "впечатление"...

      1
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      Рейтинг: +5488

      mamba9090909 1 час назад

      Не ругайте пианиста, он играет, как умеет.

      0
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      Рейтинг: +1724

      CSKA471 1 час назад

      Игра неплохая, немного не повезло, порадовали зубы и характер в концовке

      1
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      Рейтинг: +27631

      VVM1964 1 час назад

      А где " vovka7 " ? - почему нет комментария ? )))

      0
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      Рейтинг: +20862

      vladimir-7 > VVM1964 51 минуту назад

      Соскучился. Какие могут быть комментарии, когда в пустые ворота мяч не забивает опытный игрок.

      2
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      Рейтинг: +9557

      Вомбат 1 час назад

      Тут много упаднических комментариев от красно-синих, но по качеству игры, к команде претензии небольшие. Скорее Арсенал снизил качество в концовке, но только потому, что сдох. А в целом, игроки обеих команд сыграли так, как они умеют, не хуже. Такие матчи в РПЛ скорее исключение, чем правило. ЦСКА понравился тем, что по ходу матча прибавлял. Еще понравился Эджуке. Надеюсь, он будет вторым Мусой.

      1
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      Рейтинг: +4901

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ох и днищенский уровень игры. Мало того, что все голы это чисто позиционные ошибки защиты, дак еще и набабкин почти в пустые ворота не забивает. Это дно, товарисчи!

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      Рейтинг: +9557

      Вомбат > Из Твери Леха 1 час назад

      Настоящее дно было бы, если бы не травмировался Зе. Кто у вас мог бы сравнять счет, если бы Чалов остался на лавке?

      0
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      Рейтинг: +4901

      Из Твери Леха > Вомбат 1 час назад

      мне если честно без разницы, не симпатизирую коням, просто констатирую, что уровень рпл (на примере конкретного матча) убогий.

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      Рейтинг: +9557

      Вомбат > Из Твери Леха 1 час назад

      Так у нас вся лига давно убогая. Это и Зенита и Локо касается. А насчет уровня игры -- он был явно выше, чем в предыдущих матчах и Арсенала и ЦСКА (кроме игры с Зенитом)

      1
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      Рейтинг: +4901

      Из Твери Леха > Вомбат 1 час назад

      Вот взять гол Чалова...это просто смешно представить, что ему кто-то позволит так же забить на европейском уровне. ну ей богу это ФНЛ.

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      Рейтинг: +328

      bratskij 2 часа назад

      Уже распродали бы весь клуб да закрыли, чтоб не позориться.

      1
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      Рейтинг: +9945

      житель СПб 2 часа назад

      Поздравляю Арсенал с хорошим результатом! ЦСКА, конечно, не ушел от поражения, а забил в ответ - так правильнее сказать. ЦСКА в целом был сильнее, но результат по игре, заслуженный. Арсенальцы - молодцы, навязали почти равную борьбу. А вот что очень не понравилось - это опять открытая, без стеснений, игра судьи на столичную команду. Сносят игрока Арсенала, а в ответ получает желтую - тренер этой команды, которую гнобит судья. Вот это - одна из важнейших составляющих неудач нашего футбола. (Кстати, я и Зенит тут не исключаю, ему тоже иногда "идут навстречу" - но как раз не в этом туре!)

      6
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      Рейтинг: +428

      OOOVVV. 2 часа назад

      Молодцы туляки, дали бой ЦСКА, хороший матч, счёт по игре, но лучший игрок в ЦСКА не Федя, а Эджуке.

      6
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