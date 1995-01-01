«СЭ»: Караваев не сыграет с «Ахматом» и «Челси» из-за травмы, полученной в сборной

Вот так следующий раз и отпускай. С Ахматом-то ладно, но с Челси это серьёзная потеря.
Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вернулся с травмой из расположения сборной России.
По информации «СЭ», из-за повреждения футболист не поможет петербургской команде в матчах с «Ахматом» (11 сентябр), «Челси» (14 сентября) и «Рубином» (20 сентября).
- В этом сезоне Караваев провел 7 игр за «Зенит».
- Он полностью отыграл все 3 сентябрьские встречи сборной.
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