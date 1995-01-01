«СЭ»: Караваев не сыграет с «Ахматом» и «Челси» из-за травмы, полученной в сборной

Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вернулся с травмой из расположения сборной России.

По информации «СЭ», из-за повреждения футболист не поможет петербургской команде в матчах с «Ахматом» (11 сентябр), «Челси» (14 сентября) и «Рубином» (20 сентября).