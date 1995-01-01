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    «СЭ»: Караваев не сыграет с «Ахматом» и «Челси» из-за травмы, полученной в сборной

    Фланговый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев вернулся с травмой из расположения сборной России.

    По информации «СЭ», из-за повреждения футболист не поможет петербургской команде в матчах с «Ахматом» (11 сентябр), «Челси» (14 сентября) и «Рубином» (20 сентября).

    • В этом сезоне Караваев провел 7 игр за «Зенит».
    • Он полностью отыграл все 3 сентябрьские встречи сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11868

      ilichkadr 2 часа назад

      Вот так следующий раз и отпускай. С Ахматом-то ладно, но с Челси это серьёзная потеря.

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      Рейтинг: +1974

      волчарик > ilichkadr 2 часа назад

      Еще есть иллюзии?

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      Рейтинг: +11868

      ilichkadr > волчарик 1 час назад

      Не до иллюзий. Караваева реально замеить не кем.

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      Рейтинг: +1974

      волчарик > ilichkadr 1 час назад

      Я в смысле навяжем борьбу Челси.Думаю Сутормин или Кузя сыграют на этой позиции не хуже.И конечно всем здоровья.

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      Рейтинг: +11868

      ilichkadr > волчарик 1 час назад

      Это позиция не Сутормина и не Кузяева. Далер последнее время всё больше расстраивает своей игрой. Очень много брака, скорость потерял, стал часто нарушать правила.

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      Рейтинг: +1974

      волчарик > ilichkadr 1 час назад

      Частично соглашусь с вами,но не по игре с Челси.Тут без разницы кто,вопрос настроя всей команды.И за счастье будет отвечать в комментариях,что играли с достоинством.

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