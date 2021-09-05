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    ФНЛ. Гол Мельникова в «девятку» из-за штрафной принес «Спартаку-2» победу над «СКА-Хабаровском» Юрана

    «Спартак-2» минимально победил на выезде «СКА-Хабаровск». Единственный мяч в первом тайме забил Степан Мельников.

    Хабаровчане под руководством бывшего игрока «Спартака» Сергея Юрана идут в таблице на третьем месте. «Спартак-2» располагается двумя строчками ниже.

    Россия. ФНЛ. 9-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мельников, 38.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +89163

      zigbert 1 час назад

      Удар был неожиданным и на редкость точным. С победой Спартак!

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