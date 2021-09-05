ФНЛ. Гол Мельникова в «девятку» из-за штрафной принес «Спартаку-2» победу над «СКА-Хабаровском» Юрана

Удар был неожиданным и на редкость точным. С победой Спартак!
«Спартак-2» минимально победил на выезде «СКА-Хабаровск». Единственный мяч в первом тайме забил Степан Мельников.
Хабаровчане под руководством бывшего игрока «Спартака» Сергея Юрана идут в таблице на третьем месте. «Спартак-2» располагается двумя строчками ниже.
Россия. ФНЛ. 9-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Мельников, 38.
Учeные советуют начинать свой день с чего-нибудь хорошего, например, с гола Степана Мельникова из @fcsm_youth, ведь он определeнно очень хорош #ФНЛ #ЛучшаяЛигаМира #СКАХабаровскСпартак2 pic.twitter.com/TVr3Ik5ao1— ФНЛ (@FNLeague) September 5, 2021