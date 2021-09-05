ФНЛ. Гол Мельникова в «девятку» из-за штрафной принес «Спартаку-2» победу над «СКА-Хабаровском» Юрана

«Спартак-2» минимально победил на выезде «СКА-Хабаровск». Единственный мяч в первом тайме забил Степан Мельников.

Хабаровчане под руководством бывшего игрока «Спартака» Сергея Юрана идут в таблице на третьем месте. «Спартак-2» располагается двумя строчками ниже.

Россия. ФНЛ. 9-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак-2 (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мельников, 38.

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