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    Захарян отказал «Брюгге»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о попытке «Брюгге» купить его.

    «Бельгия? Да, был интерес от «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это. Нам, вроде, контракт уже даже прислали. Это уже от меня зависело.

    Но уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Интерес из Германии? Не знаю, интерес какой-то был, но конкретики не было», – сказал 18-летний футболист.

    Ранее сообщалось, что на российского хавбека претендуют «РБ Лейпциг» и «Челси».

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      m.zamyatin 27 минут назад

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      Рейтинг: +957

      Frankfurt Am Main 29 минут назад

      Ну и зря сопляк! Возьми пример с Малиновского Яремчук, постепенно надо идти дурачок или ты хочешь сразу в реал или ман-сити?

      0
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      Рейтинг: +2055

      diadushka 1 час назад

      сперва продал свою национальность за деньги РФС, теперь продал свое будущее талантливого футболиста в Европе......... его приоритеты уже видны - это деньги

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      Рейтинг: +20772

      slavutiq70 1 час назад

      Ну и правильно , звезду не хапнет , то уже через годик может перейти в более топовый чемпионат,,,

      0
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      Рейтинг: +59

      Nihatik 1 час назад

      Жить в России или кайфовать в Бельгии) вот дурак

      0
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      Рейтинг: +4818

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ну и зря. Брюгге то в ЛЧ играет. Как бы эта концепция "нас и тут неплохо кормят" злую шутку с парнем не сыграла.

      2
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      Рейтинг: +2242

      Чермындыр 1 час назад

      Пару лет еще точно можно в РПЛ бегать, а если и дальше будет расти заберут с руками и ногами

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      Рейтинг: +4818

      Из Твери Леха > Чермындыр 1 час назад

      Через пару лет в РПЛ можно стать Чаловым.

      2
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      Рейтинг: +505

      Hoahin > Из Твери Леха 1 час назад

      Или Сулеймановым, Игнатьевым

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      Рейтинг: +3391

      Snek > Чермындыр 1 час назад

      Он уже играет на уровне РПЛ, ему надо уходить и расти дальше.

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      Рейтинг: +2242

      Чермындыр > Hoahin 1 час назад

      Европа не панацея. Там точно так же можно стать Сулеймановым. А вот в России пройти медные трубы гораздо сложнее. Ему только 18, и он только засветился.

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