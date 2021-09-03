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Захарян отказал «Брюгге»

3 сентября 2021, 15:56
13

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о попытке «Брюгге» купить его.

«Бельгия? Да, был интерес от «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это. Нам, вроде, контракт уже даже прислали. Это уже от меня зависело.

Но уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Интерес из Германии? Не знаю, интерес какой-то был, но конкретики не было», – сказал 18-летний футболист.

Ранее сообщалось, что на российского хавбека претендуют «РБ Лейпциг» и «Челси».

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Динамо Брюгге Захарян Арсен
Комментарии (13)
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Чермындыр
1630675145
Пару лет еще точно можно в РПЛ бегать, а если и дальше будет расти заберут с руками и ногами
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Из Твери Леха
1630675262
Ну и зря. Брюгге то в ЛЧ играет. Как бы эта концепция "нас и тут неплохо кормят" злую шутку с парнем не сыграла.
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slavа0508
1630675833
Ну и правильно , звезду не хапнет , то уже через годик может перейти в более топовый чемпионат,,,
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diadushka
1630676804
сперва продал свою национальность за деньги РФС, теперь продал свое будущее талантливого футболиста в Европе......... его приоритеты уже видны - это деньги
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Frankfurt Am Main
1630678773
Ну и зря сопляк! Возьми пример с Малиновского Яремчук, постепенно надо идти дурачок или ты хочешь сразу в реал или ман-сити?
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CSKA471
1630682023
Зря, Брюгге регулярный учатник ЛЧ, зороший былбы старт для Европы
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сутулая собака и лисы
1630682715
может он хочет еще побыть в Дианамо рядом с друзьями и родителями. что бы, *****, несёте, про "нужно уезжать, момент упустил, продал себя за деньги". совсем больные? ему 18, через пару лет уедет (если планирует), он же не Зенит на Брюгге променял, а остался дома.
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Ловкий Бубен
1630688039
Правильно Зенит получше вариант будет
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