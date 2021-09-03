Захарян отказал «Брюгге»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о попытке «Брюгге» купить его.

«Бельгия? Да, был интерес от «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это. Нам, вроде, контракт уже даже прислали. Это уже от меня зависело.

Но уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Интерес из Германии? Не знаю, интерес какой-то был, но конкретики не было», – сказал 18-летний футболист.

Ранее сообщалось, что на российского хавбека претендуют «РБ Лейпциг» и «Челси».