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    Milan News: «Милан» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Россиянин готов к переходу

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готов перейти в «Милан».

    По информации Milan News со ссылкой на журналиста Луку Маркетти, «Милан» обратился в «Аталанту» с просьбой узнать, готов ли клуб из Бергамо отдать Миранчука в аренду.

    «Аталанта» не хочет отпускать 25-летнего игрока сборной России. Сам футболист готов к переходу в «Милан».

    Ранее агент Миранчука отказался комментировать интерес со стороны миланского клуба.

    • Рыночная стоимость Миранчука – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне он принял участие в 2 матчах «Аталанты».
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Milan News

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1244

      ruded 1 час назад

      селекция Милана стала побираться, как ЦСКА в прошлые годы?

      0
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      Рейтинг: +8929

      Cleaner 1 час назад

      Карьера Миранчука пошла в гору!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5489

      BarStep 1 час назад

      Для Алексея это было бы лучшим вариантом..
      В Аталанте он уже заквасился за эти годы..
      Не факт конечно, что в Милане он будет в основе., но всё же - это другие эмоции и новые возможности..
      Давай Лёша, я пожелаю тебе этой аренды..

      0
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      Рейтинг: +3479

      _Marqella_ 2 часа назад

      Было бы интересно,хватит лавку полировать,думаю Миранчук больше подходит под тактику Милана нежели Аталанты...

      1
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      Рейтинг: +7458

      playsh 3 часа назад

      Очередная утка.Идя в ногу со временем это фейк.В Милане об этом не слышали,в новостях Евроспорт сам вчера видел.

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      Рейтинг: +879

      Mr Green > playsh 2 часа назад

      там даже источник указан, милан ньюс, перейди и почитай на итальянском

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