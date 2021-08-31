Milan News: «Милан» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Россиянин готов к переходу

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готов перейти в «Милан».

По информации Milan News со ссылкой на журналиста Луку Маркетти, «Милан» обратился в «Аталанту» с просьбой узнать, готов ли клуб из Бергамо отдать Миранчука в аренду.

«Аталанта» не хочет отпускать 25-летнего игрока сборной России. Сам футболист готов к переходу в «Милан».

Ранее агент Миранчука отказался комментировать интерес со стороны миланского клуба.