Milan News: «Милан» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Россиянин готов к переходу

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готов перейти в «Милан».
По информации Milan News со ссылкой на журналиста Луку Маркетти, «Милан» обратился в «Аталанту» с просьбой узнать, готов ли клуб из Бергамо отдать Миранчука в аренду.
«Аталанта» не хочет отпускать 25-летнего игрока сборной России. Сам футболист готов к переходу в «Милан».
Ранее агент Миранчука отказался комментировать интерес со стороны миланского клуба.
- Рыночная стоимость Миранчука – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он принял участие в 2 матчах «Аталанты».
- Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.
Источник: Milan News