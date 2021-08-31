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  • Milan News: «Милан» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Россиянин готов к переходу

Milan News: «Милан» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты». Россиянин готов к переходу

31 августа 2021, 08:38
9

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готов перейти в «Милан».

По информации Milan News со ссылкой на журналиста Луку Маркетти, «Милан» обратился в «Аталанту» с просьбой узнать, готов ли клуб из Бергамо отдать Миранчука в аренду.

«Аталанта» не хочет отпускать 25-летнего игрока сборной России. Сам футболист готов к переходу в «Милан».

Ранее агент Миранчука отказался комментировать интерес со стороны миланского клуба.

  • Рыночная стоимость Миранчука – 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне он принял участие в 2 матчах «Аталанты».
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Источник: Milan News
Италия. Серия А Аталанта Милан Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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Plyash
1630389045
Очередная утка.Идя в ногу со временем это фейк.В Милане об этом не слышали,в новостях Евроспорт сам вчера видел.
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_Marqella_
1630391741
Было бы интересно,хватит лавку полировать,думаю Миранчук больше подходит под тактику Милана нежели Аталанты...
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BarStep
1630396607
Для Алексея это было бы лучшим вариантом.. В Аталанте он уже заквасился за эти годы.. Не факт конечно, что в Милане он будет в основе., но всё же - это другие эмоции и новые возможности.. Давай Лёша, я пожелаю тебе этой аренды..
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ruded
1630396743
селекция Милана стала побираться, как ЦСКА в прошлые годы?
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vladimir-7
1630402975
Аталанта тоже согласна продать Миранчука, но деньги сразу и все, чтобы отбить свои затраты.
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