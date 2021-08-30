Норманн: «Уехав в Россию, я нашел себя и теперь готов к АПЛ»

Новичок «Норвича» Матиас Норманн прокомментировал свой переход из «Ростова» в английский клуб.

«Я уже выступал в Англии, играя за вторую команду «Брайтона», так что я знаком с этой страной.

Уехав в Россию, я добился прогресса и в каком-то смысле нашел себя. Думаю, теперь я готов к игре в АПЛ», – сказал норвежец.