Норманн: «Уехав в Россию, я нашел себя и теперь готов к АПЛ»

Новичок «Норвича» Матиас Норманн прокомментировал свой переход из «Ростова» в английский клуб.
«Я уже выступал в Англии, играя за вторую команду «Брайтона», так что я знаком с этой страной.
Уехав в Россию, я добился прогресса и в каком-то смысле нашел себя. Думаю, теперь я готов к игре в АПЛ», – сказал норвежец.
- «Норвич» арендовал футболиста до июня 2022 года с правом выкупа.
- Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года.
- В его активе 56 матчей, 2 гола и 8 ассистов.
Источник: Официальный сайт «Норвича»