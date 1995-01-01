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    Юран – после двух удалений в составе «СКА-Хабаровска»: «Судья отработал великолепно»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил судейство матча ФНЛ против «Кубани» (1:0). Его команда заканчивала встречу вдевятером.

    «После игры с «Енисеем» (4:3) был крик [про судейство] на всю страну, до сих пор отголоски какие-то. Я считаю, сегодня великолепно отработал арбитр», – сказал Юран.

    • «СКА-Хабаровск» забил решающий гол уже играя вдевятером.
    • Игру обслуживал в поле москвич Сергей Чебан.
    • «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ 2-м.

    ФНЛ. «СКА-Хабаровск» вдевятером вырвал победу над «Кубанью» Точилина

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    Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»

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