Юран – после двух удалений в составе «СКА-Хабаровска»: «Судья отработал великолепно»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил судейство матча ФНЛ против «Кубани» (1:0). Его команда заканчивала встречу вдевятером.
«После игры с «Енисеем» (4:3) был крик [про судейство] на всю страну, до сих пор отголоски какие-то. Я считаю, сегодня великолепно отработал арбитр», – сказал Юран.
- «СКА-Хабаровск» забил решающий гол уже играя вдевятером.
- Игру обслуживал в поле москвич Сергей Чебан.
- «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ 2-м.
ФНЛ. «СКА-Хабаровск» вдевятером вырвал победу над «Кубанью» Точилина
Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»