Юран – после двух удалений в составе «СКА-Хабаровска»: «Судья отработал великолепно»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил судейство матча ФНЛ против «Кубани» (1:0). Его команда заканчивала встречу вдевятером.

«После игры с «Енисеем» (4:3) был крик [про судейство] на всю страну, до сих пор отголоски какие-то. Я считаю, сегодня великолепно отработал арбитр», – сказал Юран.

«СКА-Хабаровск» забил решающий гол уже играя вдевятером.

Игру обслуживал в поле москвич Сергей Чебан .

. «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ 2-м.

ФНЛ. «СКА-Хабаровск» вдевятером вырвал победу над «Кубанью» Точилина