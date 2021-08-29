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    УЕФА напомнил о годовщине победы «Зенита» в Суперкубке Европы

    Сегодня, 29 августа, исполняется 13 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. В том матче россияне победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Голы забили Данни и Павел Погребняк.

    • Зенитовцев тогда тренировал Дик Адвокат (сейчас тренирует сборную Ирака).
    • Англичанами руководил Алекс Фергюсон.
    • После 2008 года главным еврокубковым достижением российских клубов выступает проход ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2010 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лиги Европы

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1492

      tarasofka 34 минуты назад

      аршавин, данни, радимов, текке, 3 корейца. ух, состав был)
      кста, помню, что на финал уефа в манчестер сити стадиум пустили 25% наших, а остальные были понаехавшими из глазго (там близко) - а на суперкубок в монако было больше наших. и роналду, сидевший в день игры на трибуне и наблюдавший, как трофей уплывает) не помню, почему не играл. травма, возможно. наверное, вряд ли мы победили, будь он на поле. но теперь это уже не важно.

      0
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      Рейтинг: +67

      Блямба 49 минут назад

      "– Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри – не вы!"

      1
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      Рейтинг: +14165

      Garrincha58 50 минут назад

      как время быстро летит уже 13 лет, а как будто совсем не давно было

      0
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      Рейтинг: +635

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Славный был составчик. Данни тогда дебютировал за Зенит. Отличное время провёл в Зените этот кудесник мяча. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9808

      NewLife 1 час назад

      Сильная была команда с Погребняком и без зюбы. Все бегали.

      3
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      Рейтинг: +9684

      житель СПб 1 час назад

      Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя...

      1
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      Рейтинг: +4152

      TOMSON > житель СПб 1 час назад

      Вы про Пашу?)

      0
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      Рейтинг: +482

      Xiko 1 час назад

      Хорошее время было. Игроки играли сжигая газон.

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