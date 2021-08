УЕФА напомнил о годовщине победы «Зенита» в Суперкубке Европы

Сегодня, 29 августа, исполняется 13 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. В том матче россияне победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Голы забили Данни и Павел Погребняк.

UEFA Cup winners Zenit beat Manchester United 2-1 to win the Super Cup, on this day in 2008PogrebnyakDanny@fczenit_en | #UEL pic.twitter.com/WgoSHDugr4