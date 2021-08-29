УЕФА напомнил о годовщине победы «Зенита» в Суперкубке Европы

аршавин, данни, радимов, текке, 3 корейца. ух, состав был)
кста, помню, что на финал уефа в манчестер сити стадиум пустили 25% наших, а остальные были понаехавшими из глазго (там близко) - а на суперкубок в монако было больше наших. и роналду, сидевший в день игры на трибуне и наблюдавший, как трофей уплывает) не помню, почему не играл. травма, возможно. наверное, вряд ли мы победили, будь он на поле. но теперь это уже не важно.
Сегодня, 29 августа, исполняется 13 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. В том матче россияне победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Голы забили Данни и Павел Погребняк.
- Зенитовцев тогда тренировал Дик Адвокат (сейчас тренирует сборную Ирака).
- Англичанами руководил Алекс Фергюсон.
- После 2008 года главным еврокубковым достижением российских клубов выступает проход ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2010 году.
UEFA Cup winners Zenit beat Manchester United 2-1 to win the Super Cup, on this day in 2008PogrebnyakDanny@fczenit_en | #UEL pic.twitter.com/WgoSHDugr4— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2021