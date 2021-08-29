УЕФА напомнил о годовщине победы «Зенита» в Суперкубке Европы

Сегодня, 29 августа, исполняется 13 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. В том матче россияне победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Голы забили Данни и Павел Погребняк.

Зенитовцев тогда тренировал Дик Адвокат (сейчас тренирует сборную Ирака).

(сейчас тренирует сборную Ирака). Англичанами руководил Алекс Фергюсон .

. После 2008 года главным еврокубковым достижением российских клубов выступает проход ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2010 году.