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  • УЕФА напомнил о годовщине победы «Зенита» в Суперкубке Европы

УЕФА напомнил о годовщине победы «Зенита» в Суперкубке Европы

29 августа 2021, 12:38
18

Сегодня, 29 августа, исполняется 13 лет со дня победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА. В том матче россияне победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Голы забили Данни и Павел Погребняк.

  • Зенитовцев тогда тренировал Дик Адвокат (сейчас тренирует сборную Ирака).
  • Англичанами руководил Алекс Фергюсон.
  • После 2008 года главным еврокубковым достижением российских клубов выступает проход ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2010 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Лиги Европы
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед
Комментарии (18)
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Xiko
1630230197
Хорошее время было. Игроки играли сжигая газон.
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житель СПб
1630230581
Да, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя...
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NewLife
1630231657
Сильная была команда с Погребняком и без зюбы. Все бегали.
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Garrincha58
1630233678
как время быстро летит уже 13 лет, а как будто совсем не давно было
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Блямба
1630233735
"– Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри – не вы!"
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fhnv
1630238471
Зато не очень хорошо поступили с Данни! С ним просто не захотели продлевать контракт
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Дедуктор
1630242099
Ох, и крутая команда была! Но главная звезда - это Данни. Суперигрок. В одном лице - диспетчер, дриблёр, забивала. Да, еще и скоростной. Очень тонко понимающий игру и способный руководить игрой, организовывать её.
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Ганнибал Лектор
1630246465
Потрясающая была команда! Никаких ляси-тряси перед именитым соперником - прямо, грубо и в лоб. Данни дак вообще красавец - первая игра и на технике половину МЮ прошёл, да ещё и через центр. У СБС бы титьки мяли, назад и поперёк. Вспомнил с ностальгией
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BarStep
1630259535
Красавцы! Горжусь!
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portero
1630263354
Данни бегунок был, легкий везде успевал, из Динамо его за 20 или 30 покупали, тогда это было дорого...

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