У «Арсенала» 3 поражения с общим счетом 0:9 в новом сезоне АПЛ. Команда идет последней

Следующий 2 матча должны побеждать, а там Тотенхем, Лестер, Ливерпуль , МЮ, короче даже ЛК не светит с такими темпами будут в начале второй десятки((
В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Арсенал» со счетом 5:0.
Команда Микеля Артеты потерпела поражения во всех играх чемпионата-2021/22.
До «Сити» лондонцы уступили «Брентфорду» (0:2) и «Челси» (0:2).
- «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- Клуб дал Артете 5 матчей на исправление ситуации.
- Шесть тренеров претендуют на то, чтобы заменить испанца.