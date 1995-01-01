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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    У «Арсенала» 3 поражения с общим счетом 0:9 в новом сезоне АПЛ. Команда идет последней

    В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Арсенал» со счетом 5:0.

    Команда Микеля Артеты потерпела поражения во всех играх чемпионата-2021/22.

    До «Сити» лондонцы уступили «Брентфорду» (0:2) и «Челси» (0:2).

    • «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • Клуб дал Артете 5 матчей на исправление ситуации.
    • Шесть тренеров претендуют на то, чтобы заменить испанца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +893

      Alex Y 1 час назад

      Следующий 2 матча должны побеждать, а там Тотенхем, Лестер, Ливерпуль , МЮ, короче даже ЛК не светит с такими темпами будут в начале второй десятки((

      0
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      Рейтинг: +14152

      Garrincha58 1 час назад

      Арсенал главный кандидат в Чемпионшип

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