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    Слуцкий: «Когда Иван Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о количестве игрового времени для форварда Ивана Игнатьева.

    – Почему Игнатьев снова не вышел в стартовом составе [в матче с «Краснодаром»]? И планируется ли усиление в линии нападения?

    – Потому что вышел Костюков, у Игнатьева сегодня было достаточно игрового времени. Какая разница, выходит он в стартовом составе или на замену, или это было бы наоборот.

    Все время мне задают один и тот же вопрос. Когда Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете. Поэтому нужно как-то определиться с вопросом.

    • В этом сезоне 22-летний нападающий поучаствовал в 5 матчах, результативными действиями не отличался.
    • Всего за 1,5 года в «Рубине» Игнатьев забил 3 гола в 35 играх.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +34

      Блямба 22 минуты назад

      Пора домой писать.Дедушке. Константину Макаровичу.
      Ну,или ..Сергею Никололаевичу...

      "Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул.
      А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя."

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      Рейтинг: +3139

      Дедуктор 41 минуту назад

      Помнится, в наше время с такими нерадивыми быстро и по справедливости поступали. Не хочет гладиатор в лудусе тренироваться и на арене в полну силу биться - в кандалы его и на рудники. И игнатьевых сплавляли с глаз долой и оставшимся - поучительный урок да кусок пожирней.

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      Рейтинг: +1144

      Олег1204 48 минут назад

      Это про них Семин так переживает, не дай они без клуба останутся

      0
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      Рейтинг: +2650

      Бухбух 58 минут назад

      Игнатьев - дитя лимита. Вовремя Краснодар от него избавился.

      1
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      Рейтинг: +232

      Solist345345 > Бухбух 56 минут назад

      Причем, за приличные бабки.

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