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  • Слуцкий: «Когда Иван Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете»

Слуцкий: «Когда Иван Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете»

28 августа 2021, 10:20
7

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о количестве игрового времени для форварда Ивана Игнатьева.

– Почему Игнатьев снова не вышел в стартовом составе [в матче с «Краснодаром»]? И планируется ли усиление в линии нападения?

– Потому что вышел Костюков, у Игнатьева сегодня было достаточно игрового времени. Какая разница, выходит он в стартовом составе или на замену, или это было бы наоборот.

Все время мне задают один и тот же вопрос. Когда Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете. Поэтому нужно как-то определиться с вопросом.

  • В этом сезоне 22-летний нападающий поучаствовал в 5 матчах, результативными действиями не отличался.
  • Всего за 1,5 года в «Рубине» Игнатьев забил 3 гола в 35 играх.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Бухбух
1630136663
Игнатьев - дитя лимита. Вовремя Краснодар от него избавился.
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Олег1204
1630137243
Это про них Семин так переживает, не дай они без клуба останутся
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Дедуктор
1630137674
Помнится, в наше время с такими нерадивыми быстро и по справедливости поступали. Не хочет гладиатор в лудусе тренироваться и на арене в полну силу биться - в кандалы его и на рудники. И игнатьевых сплавляли с глаз долой и оставшимся - поучительный урок да кусок пожирней.
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Блямба
1630138797
Пора домой писать.Дедушке. Константину Макаровичу. Ну,или ..Сергею Никололаевичу... "Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя."
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alapshin
1630142652
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El_Chori
1630156605
Красиво, Леня, красиво - браво)))
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