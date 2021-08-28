Слуцкий: «Когда Иван Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о количестве игрового времени для форварда Ивана Игнатьева.

– Почему Игнатьев снова не вышел в стартовом составе [в матче с «Краснодаром»]? И планируется ли усиление в линии нападения?

– Потому что вышел Костюков, у Игнатьева сегодня было достаточно игрового времени. Какая разница, выходит он в стартовом составе или на замену, или это было бы наоборот.

Все время мне задают один и тот же вопрос. Когда Игнатьев выходит на поле, все задают вопрос, почему вы его вообще используете. Поэтому нужно как-то определиться с вопросом.