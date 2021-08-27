«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Вольфсбурга» Гилявоги

Опорный полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилявоги может вскоре перейти в «Динамо». 30-летний игрок, вероятнее всего, покинет немецкий клуб до конца трансферного окна.

Помимо «Динамо», к французу есть интерес из Катара. Также на Гилявоги претендуют «Уотфорд» и «Венеция».