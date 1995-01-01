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    «Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Вольфсбурга» Гилявоги

    Опорный полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилявоги может вскоре перейти в «Динамо». 30-летний игрок, вероятнее всего, покинет немецкий клуб до конца трансферного окна.

    Помимо «Динамо», к французу есть интерес из Катара. Также на Гилявоги претендуют «Уотфорд» и «Венеция».

    • В прошлом сезоне Гилявоги провел за «Вольфсбург» 26 матчей, забил 2 гола.
    • Гилявоги стоит 5 миллионов евро.
    • Гилявоги выигрывал Примеру с «Атлетико».

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    Источник: Foot Mercato

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