«Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Вольфсбурга» Гилявоги

Опорный полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилявоги может вскоре перейти в «Динамо». 30-летний игрок, вероятнее всего, покинет немецкий клуб до конца трансферного окна.
Помимо «Динамо», к французу есть интерес из Катара. Также на Гилявоги претендуют «Уотфорд» и «Венеция».
- В прошлом сезоне Гилявоги провел за «Вольфсбург» 26 матчей, забил 2 гола.
- Гилявоги стоит 5 миллионов евро.
- Гилявоги выигрывал Примеру с «Атлетико».
Источник: Foot Mercato
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