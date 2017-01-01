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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Рубин» готов купить за 18 миллионов форварда «Селтика» Эдуарда

    Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуард может стать игроком «Рубина».

    По информации журналиста Sky Sports Каве Солхекола, казанский клуб готов заплатить за игрока 18 миллионов евро.

    Аналогичную сумму за француза предлагает «Бордо».

    • Эдуард выступает за «Селтик» с 2017 года.
    • За этот период он забил 86 голов и сделал 39 ассистов в 178 матчах.
    • Рыночная стоимость форварда – 17 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Каве Солхекола

    Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 242 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2335

      Mister_Tomsk 10 минут назад

      парню 23 года, думаю есть смысл рисковать

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      Рейтинг: +6722

      Fusballer 46 минут назад

      По статистике - форвард неплохой. Играл за юношеские и молодёжную сборную Франции, что уже неплохо. Цена, конечно, для РПЛ очень большая. Думаю, пришёлся бы ко двору в РПЛ и Рубине.

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      Рейтинг: +8886

      Cleaner > Fusballer 32 минуты назад

      Раз продают, значит оставшиеся лучше. Или ценник Рубина раза в два выше, чем хотел Селтик. Других вариантов нет.

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      Рейтинг: +337

      Жорик секс обжорик 49 минут назад

      А запрет снят?долги выпдачены?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6736

      Рубинище 55 минут назад

      утка наверно, но так хочется верить такой новости.

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      Рейтинг: +24779

      Боцман59rus 1 час назад

      _выкладывают такую утку и не краснеют!!! - шедевр>)

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      Рейтинг: +548

      99-й 1 час назад

      Это был бы мощный трансфер

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      Рейтинг: +20413

      vladimir-7 1 час назад

      У Рубина появилось много денег, видимо Татнефть выделяет, а столько лет прикидывались, что денег нет.

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