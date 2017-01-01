«Рубин» готов купить за 18 миллионов форварда «Селтика» Эдуарда

парню 23 года, думаю есть смысл рисковать
Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуард может стать игроком «Рубина».
По информации журналиста Sky Sports Каве Солхекола, казанский клуб готов заплатить за игрока 18 миллионов евро.
Аналогичную сумму за француза предлагает «Бордо».
- Эдуард выступает за «Селтик» с 2017 года.
- За этот период он забил 86 голов и сделал 39 ассистов в 178 матчах.
- Рыночная стоимость форварда – 17 миллионов евро.
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