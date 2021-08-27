Максименко и Фернандес первыми прибыли в расположение сборной России

Хочется верить в лучшее,но есть нехорошее предчувствие .
Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии двух игроков в расположение национальной команды.
На базу в Новогорске приехали вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник ЦСКА Марио Фернандес.
- В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Для Максименко это дебютный вызов в сборную.
- Фернандес выступает за национальную команду с 2017 года, провел 32 матча и забил 5 голов.
Сборная начинает собираться в Новогорске – первыми приехали Марио и Макси pic.twitter.com/BS9KnqCdbp— Сборная России (@TeamRussia) August 27, 2021