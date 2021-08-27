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    Максименко и Фернандес первыми прибыли в расположение сборной России

    Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии двух игроков в расположение национальной команды.

    На базу в Новогорске приехали вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    • В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.
    • Для Максименко это дебютный вызов в сборную.
    • Фернандес выступает за национальную команду с 2017 года, провел 32 матча и забил 5 голов.

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    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2316

      shurik45 15 минут назад

      Хочется верить в лучшее,но есть нехорошее предчувствие .

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